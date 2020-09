Bent Høie drøyer beslutninger om skjenking og munnbind

Regjeringen avventer nye beslutninger om nasjonal skjenkestopp og eventuelle råd om munnbind i kollektivtrafikken i Rogaland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 3 timer siden

Geir Søndeland Journalist

– Vi har vært gjennom et tøft halvår sammen. Vi har også vært gjennom noen tøffe diskusjoner: skolestengning, barnehagestengning, hytteforbud, karanteneplikt og skjenkestopp. Det er fordeler og ulemper ved alt vi gjør for å kontrollere og holde smitten nede, innledet Høie.

– Andre land er strengere

Nasjonal skjenkestopp midnatt ble innført 9. august.

Høie sier også at Norge er mindre strenge enn mange andre land – og viser til Island, Danmark og Storbritannia.

Her kan du sjekke hele Høies orientering til Stortinget om dette.

– Smitten som var på vei opp for en måned siden, har flatet ut de siste ukene. Det er jeg veldig glad for. Skjenkestoppen ble anbefalt av både FHI og Helsedirektoratet. Jeg tror det førte til mindre festing og at flere gikk hjem. Men det har også ført til flere hjemmefester. At smitten nå sprer seg blant unge voksne, skjer ikke bare her i landet, men mange andre europeiske land, sier Høie.

Statsråden varsler at regjeringen vil se nærmere på erfaringer, ulemper og fordeler ved skjenkestoppen.

Bent Høie på onsdagens pressekonferanse. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

– Den ble innført fordi vi som gjester i mindre grad forholdt oss til reglene jo lenger vi festet og jo mer vi drakk, sa Høie.

– Jeg håper at flere unge blir flinkere til å ta vare på seg selv og vennene sine. Så får vi (...) huske hvordan det var å være ung og huske å være rause med dem som er unge i dag, sier helse- og omsorgsministeren.

En beslutning om skjenkestoppen vil komme «innen utgangen av medio september», ifølge Høie.

– Vi kommer til konklusjoner om det før vi har nådd midten av september, sier han.

Nedgang i Rogaland

– Til tross for lokale utbrudd og klynger ser vi ingen stigning i innleggelser i sykehus, innleggelser i intensivavdeling eller covid-19-assosierte dødsfall, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) i forbindelse med en fersk ukerapport.

– En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig sykdom. En annen forklaring kan være at det er langt flere som testes, og at det omfattende smittesporingsarbeidet gjør at vi oppdager flere smittede med mildere sykdomsforløp nå enn tidligere, fortsetter Vold.

FHI opplyser at:

Det var en økning i antall smittede i seks fylker siste uke: Innlandet, Agder, Møre og Romsdal, Viken, Vestfold og Telemark og Oslo

Fire fylker, inkludert Rogaland, Vestland, Trøndelag og Nordland, meldte om færre tilfeller enn uka før.

Antall meldte smittede var uendret for Troms og Finnmark.

Oslo har det høyeste antallet smittede de siste to ukene.

I uke 34 ble det påvist 14 smittetilfeller i Rogaland. 5931 ble testet.

I uke 35 ble det påvist 11 tilfeller. 6310 ble testet i Rogaland.

Det var henholdsvis 2,9 og 2,3 påviste tilfeller per 100.000 innbyggere i Rogaland i uke 34 og uke 35, sammenlignet med 6,6 og 7,0 nasjonalt.

Det ble testet henholdsvis 12,4 og 13,1 per 1000 innbyggerne i de to siste ukene i Rogaland, sammenlignet med 14,8 og 15,8 på landsbasis.

Ifølge FHI bruker Rogaland i snitt 4,9 dager mellom en smitteprøve blir tatt og smitte blir registrert meldt til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Snittet nasjonalt er 2,1 dager.

I perioden 9. mars til 30. august ble det registrert 264 koronarelaterte dødsfall. Av disse var fem dødsfall knyttet til Rogaland (bostedsfylke).

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie og avdelingsdirektør Line Vold fra Folkehelseinstituttet. Foto: Heiko Junge/NTB scanpix

Munnbind på bussen i Rogaland?

Høie svarer slik på spørsmål om det er snakk om å forlenge Oslo-rådet om munnbind på kollektivtransport – og om det er aktuelt å utvide dette til andre byer.

– Det er en vurdering som gjøres kontinuerlig. Jeg regner med at vi får anbefalinger om det fra FHI og Helsedirektoratet i neste uke, sier Høie.

Han sier Oslo-anbefalingen gjelder fram til fredag. Konkret gjelder rådet om bruk av munnbind på kollektivtransport i de situasjoner der det er fullt og man ikke klarer å overholde regelen om én meters avstand. Dette gjelder både Oslo og bo- og arbeidsmarkedsregionen Indre Østfold.

Anbefalingen ble innført i to uker fra og med mandag 17. august.

Ulempen med å innføre en regel i stedet for å komme med et råd, er at da må regelen håndheves, minner Høie om.

– Da bør vi unngå å bruke lovverk som gjør at vi alltid får sidevirkninger som kan oppleves som urimelige og dermed øke konfliktene, slik vi har sett en del steder i Europa, sier han.

Vold opplyser at FHI nå ser på hvor effektfullt munnbindanbefalingen har vært i Oslo.

– Det holder vi på å gjøre en studie av nå, sier Vold før FHI skal gi Høie nye råd om dette.

Artikkelen oppdateres.