Kraftig økning i salget av redningsvester

Nordmenns endrede ferieplaner på grunn av koronakrisen har ført til at det selges båter som aldri før. Gledelig er det da at også salget av redningsvester øker.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

I takt med at båtsalget har eksplodert den siste tiden, har salget av redningsvester doblet seg hos flere leverandører. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

NTB – Per-Helge Berg

Sportskjeden XXL melder om tosifret prosent vekst i salg av redningsvester i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Båtutstyrsbutikker selger som aldri før, og også Redningsselskapet melder om rekordsalg fra sin nettbutikk.

– Mange har nok investert i ny eller brukt båt for første gang på grunn av at de ikke får reist til utlandet i sommer, og trenger vester til små og store om bord. Andre har gammelt utstyr som må byttes ut, sier produktsjef Øyvind Vedvik i Helly Hansen.

– Salget har eksplodert

Helly Hansen er sammen med Regatta to norske produsenter av redningsvester og flyteutstyr.

– I april og mai har vi solgt mye, det kan jeg bekrefte, sier salgssjef Lars Espen Holøien i Regatta til NTB.

Han opplyser at det ble veldig stille da Norge stengte ned i mars, men at markedet nærmest har eksplodert etter at oppfordringen om å ta ferien i Norge kom fra regjeringen.

– Det har blitt en veldig spennende sesong der vi både har klart å selge ut det vi hadde på lager og klart å fylle opp og levere litt ekstra, sier han.

– Doblet omsetningen

Nicolai Kristiansen, markedssjef privatmarked i Redningsselskapet (RS), bekrefter også trenden. RS har opplevd en voldsom vekst både i salg av redningsvester, nye båteiere som har registrert seg i Småbåtregisteret og nye medlemmer i selskapet.

– Når det gjelder redningsvester, så har vi doblet omsetningen i vår nettbutikk sammenlignet med samme periode i fjor. Faktisk er vi nesten utsolgt og venter på ny forsendelse fra våre leverandører, sier Kristiansen.

Også når det gjelder båteiere som registrerer seg i det frivillige Småbåtregisteret, så opplever RS nesten en dobling av nyregistrerte båter.

– Siden dette ser ut til å bli tidenes båtsommer med mange nye båtbrukere, har RS også sett et behov for å utvide med et nytt medlemskapstilbud for dem som skal bruke båt i begrenset periode. 7-dagersmedlem dekker behovet fra leiemarkedet, et marked som også opplever økt etterspørsel, sier han.

Tenk sikkerhet

Vedvik i Helly Hansen kommer også med en oppfordring til slutt. Undersøkelser fra RS de siste årene viser nemlig at nær 90 prosent av dem som bruker redningsvester ikke kontrollerer disse årlig.

– Det hjelper ikke om man har utstyr til alle i båten hvis det ikke fungerer som det skal. Oppblåsbare redningsvester som brukes jevnlig, bør sjekkes hvert år og skiftes ut etter ti år. Så ta en sjekk på alle vestene før du legger ut på sjøen i sommer. Det kan redde liv, sier han.

Velg riktig

Det er også forskjell på en redningsvest og en flytevest. Førstnevnte passer best for dem som ikke kan svømme eller legge seg riktig i vannet, slik som barn eller voksne som ikke er svømmekyndige. Den sørger også for å løfte hodet slik at hvis du mister bevisstheten vil hodet ikke dukke under vann.

En flytevest passer best for voksne som er svømmekyndige og kan komme seg fort opp av vannet.

I 2015 kom det påbud om at alle som befinner seg i fritidsbåter med en lengde på mindre enn åtte meter, må ha på seg godkjent flyteutstyr ved utendørs opphold når båten er i fart.