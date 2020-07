Høie frykter korona-skam

Helseminister Bent Høie (H) frykter at nye lokale utbrudd fører til korona-skam blant nordmenn og at færre tør å ta kontakt med helsetjenesten for å teste seg.

Helseminister Høie er redd nordmenn skal oppleve korona-skam når det blusser opp nye lokale utbrudd den neste tiden. Her fra en tidligere pressekonferanse der han demonstrerer hvor langt 1 meter er og ber folk holde avstand til hverandre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

– Dårlig samvittighet og skam hjelper oss ikke i denne situasjonen, sier Høie til TV 2. Helseministeren mener at vi må regne med flere lokale utbrudd.

– Det er vanskelig nok i denne tiden, vi trenger ikke bli sinte på hverandre i tillegg. Det er lov å gi beskjed med et smil hvis du føler noen er for nær, sier Høie, som understreker at han ikke tror vi er på vei inn i en bølge nummer to.