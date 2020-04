Nesten en av fire sier de vil holde barna hjemme fra barnehagen

I en spørreundersøkelse sier 24 prosent av de spurte foreldrene med barnehagebarn at de vil holde barna hjemme fra barnehagen når de gjenåpner mandag.

64 prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet om de vil sende barna sine tilbake i barnehagen når de åpner igjen over helgen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er helt trygt å sende barna i barnehagen forsikrer direktør Anne Lindboe i Private barnehagers landsforbund. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

64 prosent av de spurte svarer ja på spørsmålet om de vil sende barna sine tilbake i barnehagen når de åpner igjen over helgen. 24 prosent av de spurte svarer nei, mens 13 prosent er usikre, viser undersøkelsen som er gjort av Norsk koronamonitor fra Opinion for NRK.

Seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion forteller at spørsmålet er stilt til et representativt utvalg av innbyggerne i Norge med over 1.800 intervjuer i løpet av fire dager fra og med tirsdag 14. april.

– Det er en klar tendens til at stadig flere i løpet av uken som gikk sier de ikke kommer til å sende barna tilbake i barnehagen, sier Clausen.

Barnelege og tidligere barneombud Anne Lindboe, som nå er direktør i Private barnehagers landsforbund, er glad for at barna nå kommer tilbake til barnehagene.

– Barnehagen er et godt sted å være, og det er spesielt viktig for de sårbare barna. Og det er helt trygt, sier Lindboe til NRK.