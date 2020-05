Hett hyttemarked på Sørlandet: – Vi ble solgt da vi så utsikten

Ingen utenlandsferier og rekordlav rente fører til høy aktivitet i hyttemarkedet. For Helen Ravnanger og Øyvind Henriksen var to måneder med hjemmekontor i et lite hus med to voksne barn og hund medvirkende til at de denne helga ble hytteeiere.