FHI-anslag: Opp mot 550 koronasmittede personer i Norge nå

Det er ennå koronasmitte i Norge, og utbruddet er ikke ferdig, slår FHI fast. Da årets influensautbrudd var på samme nivå, ble det imidlertid erklært som over.

Det er fortsatt en del smitte ute i det norske samfunnet, slår FHI fast. Det kan ta mange uker før koronautbruddet blir erklært som over. Her fra Sørenga i Oslo i vår. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

NTB

– Ifølge våre modeller er det et sted mellom 50 og 550 smittsomme personer i Norge akkurat nå, men dette tallet er beheftet med stor usikkerhet. Vi har generelt lave smittetall nå, og det har vært en nedadgående trend over flere uker, sier avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet til NTB.

Smittetallene for covid-19 har vært lave over lengre tid og det samme gjelder antallet nye innleggelser på sykehus og dødsfall. Hver av de to siste ukene har det kun vært fem nye innleggelser og ett nytt dødsfall bant koronasmittede.

– Det er lite smitte ute i befolkningen nå. Sist uke ble 77 nye personer meldt smittet, og 0,53 prosent av personer som ble testet de siste to ukene, var smittet. Denne andelen har falt gjennom flere uker, sier Vold.

– Ingen vaksine

Årets influensautbrudd ble erklært som over av FHI da antall positive smitteprøver hadde falt til 56 på én (uke 14). Dermed er man omtrent på samme nivå nå når det gjelder covid-19.

– Det er forskjell på covid-19 og influensa på grunn av mange forhold. Blant annet har vi vaksine mot influensa og kjenner sykdommen og de årlige epidemiene. Vi har gode systemer for å følge de årlige utbruddene, og vi har definerte verdier for når vi regner med at sesongen begynner og når den slutter, sier Vold.

Hun er tydelig på at covid-19-utbruddet ikke er over og at vi fortsatt har smitte i befolkningen, selv om tallet er noe usikkert.

– Covid-19 er en ny sykdom, hvor vi hverken har vaksine eller gode antivirale legemidler til behandling av sykdommen. Covid-19 er mer smittsomt enn influensa, og dødeligheten er høyere. Vi er i en ny situasjon og trenger mer kunnskap om sykdommen og epidemien, sier Vold.

Grenseverdi: Fire uker uten smitte

FHI har foreløpig ikke definert noen nedre verdi for når de vil si at covid-19-utbruddet er over.

– Men dersom vi ikke hadde hatt noe covid-19 sykdom i Norge over en tidsperiode på noen uker, så ville vi antagelig sagt at utbruddet var over, sier Vold.

Hun forklarer at det vanlige er å gange inkubasjonstiden med to, noe som vil si fire uker uten smitte for covid-19.

Men selv om utbruddet skulle være over, vil man være nødt å opprettholde beredskapen for ny smitte så lenge sykdommen finnes i andre land.

– Pandemien ville jo ikke være over. Vi er helt avhengig av den internasjonale situasjonen.