Millionoverskudd for restemat-app

Mobilappen knytter sammen matprodusenter, butikker og spisesteder med brukere som vil redde mat fra å ende opp i søppelkassen. Kunden får et rimelig måltid, Too Good To Go tar en prosent av salgssummen og utsalgsstedet får resten – og det blir mindre svinn.

En god idé om en god gjerning har på bare tre år også blitt god butikk, og i fjor satt selskapet bak appen igjen med et overskudd før skatt på 1,3 millioner kroner i Norge, skriver Dagens Næringsliv. Omsetningen ble på 6,6 millioner.

Med 1.200 utsalgssteder og 750.000 registrerte brukere i Norge, bidrar appen til at rundt 4.500 porsjoner mat «reddes» hver dag,

– Det viser at det er stor vilje til å gjøre en innsats for miljøet når det tilrettelegges for det. Vi er stolte av at appen vår gjør det enklere å ta miljøvennlige valg, sier daglig leder Ann-Kristin Raknes Pfründer i Too Good To Go Norge.