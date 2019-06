Bollestad møter svinenæringen etter Brennpunkt-dokumentar

Bollestad reagerte kraftig etter TV-programmet.

– De uakseptable forholdene i svineproduksjonen som Brennpunkt avdekker, gjør meg uvel og skuffa, sa statsråden i en kommentar.

Hun innkalte næringen til et møte som holdes onsdag formiddag. De inviterte er Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Matmerk, Mattilsynet, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsvin og Nortura SA.

Veterinærforeningen forventer at møtet ender med konkrete tiltak. Foreningen vil at matproduserende husdyrbesetninger skal ha besøk av veterinær minimum to ganger i året, at Mattilsynet må styrkes slik at de kan ha flere og bedre tilsyn og at veterinærdekningen må sikres i hele landet.

– Vi som veterinærer er dyrenes talsperson basert på et faglig grunnlag. Dyr skal ikke behandles slik, sier president Torill Moseng i Veterinærforeningen før møtet.