Flyselskaper tilbyr ombooking av Barcelona-billetter

Både SAS og Norwegian har flygninger til Barcelona fredag, og sier de har forståelse for at kundene kan ombestemme seg.

– Vi tilbyr selvfølgelig ombooking for våre passasjerer hvis de ikke ønsker å reise til Barcelona i helgen, sier pressevakt Tonje Sund i SAS til P4.

Norwegian-passasjerer med billett til Barcelona kan få endret avreisen fram til 7. september, får kanalen opplyst. Om det bestiller billett til et annet reisemål med Norwegian, får de refundert Barcelona-billetten.

Utenriksdepartementet har ikke endret reiserådet for Spania.

– De som er der nede oppfordres til å ringe hjem og forsikre om at de har det bra. De som skal reise dit anbefales å følge sikkerhetsrådene, og ikke minst registrere seg hos oss før de reiser, sier pressetalsperson Ane Lunde i UD til NTB.

Torsdag og natt til fredag ble Spania utsatt for to bilangrep. 13 personer ble drept og over 100 ble såret da en varebil kjørte inn i en folkemengde i Barcelona torsdag kveld. Åtte timer senere ble fem personer skutt og drept av politiet da de forsøkte å kopiere Barcelona-angrepet i havnebyen Cambrils.