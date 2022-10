Bernt Hulsker erkjenner ikke straff­skyld for hate­fulle ytringer

TV-profil Bernt Hulsker erkjente ikke straffskyld for hatefulle ytringer da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett onsdag.

Bernt Hulsker under Fotballfesten 2019 på Ullevaal stadion. Han vil ikke la seg avbilde i forbindelse med rettssaken i Oslo tingrett.

NTB-Anders R. Christensen

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Advokat Bernt Christian Birkeland er forsvareren til Bernt Hulsker under rettssaken i Oslo tingrett.

I retten innrømmet Hulsker å ha kalt dørvakten Jwan Rasho på karaokebaren Syng mer i Oslo for «jævla neger» 9. mars i år. Han er også tiltalt for å ha sagt «Hvordan kan du be en hvit mann om å gå ut» da han ble bedt om å forlate karaokebaren, der han var på et koronautsatt julebord sammen med kollegaer i VGTV.

– Det som gjør at jeg ikke erkjenner skyld for hatefulle ytringer, er at jeg ikke kan erindre at jeg har sagt «Hvordan kan du hive ut en hvit mann». Jeg har i hvert fall ikke sagt det til fornærmede, sa Hulsker da han startet sin forklaring i Oslo tingrett onsdag.

Bernt Hulsker er tiltalt for hatefulle ytringer og hensynsløs atferd etter en hendelse under VGTVs koronautsatte julebord på karaokebaren Syng mer 9. mars i år.

Beklaget til fornærmede

Da tiltalen ble lest opp, erkjente den tidligere fotballspilleren og TV-profilen likevel straffskyld for hensynsløs atferd.

Han startet sin forklaring med å beklage til fornærmede, slik han også tidligere har gjort både via sin forsvarer og gjennom et innlegg på Instagram.

Hulsker sa at deltakere på julebordet hadde startet kvelden på en restaurant, og at han hadde «drukket for meget» da han ankom Syng mer sammen med kollegaene. Etter hvert begynte Hulsker å imitere John Cleese som parodierer tyskere under krigen.

– Jeg prøvde å være morsom og feilet atter en gang. Jeg var i showmodus, sa Hulsker.

Har ikke et rasistisk fiber i kroppen

Det var etter dette at dørvakten tok tak i armen til Hulsker og ba ham om å gå ut, og at Hulsker innrømmer å ha kalt Rasho for neger.

Under forklaringen sa han likevel at han ikke kan huske å ha sagt ordet «jævla».

– At jeg har brukt n-ordet er en enorm kapitalfeil. Men jeg kan ikke huske å ha sagt den neste setningen rett til fornærmede. Jeg kan ha sagt det til meg selv eller til dem jeg satt sammen med, men ikke til ham. Det kan jeg si med sikkerhet, sa Hulsker.

Han understreket også at han ikke er rasist, og at han har respekt for andre kulturer og religioner.

– Jeg kan med trygghet si at det ikke finnes et rasistisk fiber i kroppen min. Det står jeg for, sa Hulsker.