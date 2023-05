Politiet bekrefter at nordmann er pågrepet i Russland for å ha krysset grensen ulovlig

Politiet i Finnmark bekrefter at en nordmann er pågrepet av russisk politi etter å ha krysset grensa ulovlig.

– Politiet i Finnmark ble 25. april i henhold til overenskomsten mellom Norge og Russland orientert om at russiske grensemyndigheter hadde pågrepet en norsk borger for å ha krysset grensen ulovlig, skriver politiadvokat Eve. Kr. Remmen i Finnmark politidistrikt i en pressemelding.

Politiet opplyser at de har opprettet sak for å undersøke hva som har skjedd. De opplyser også at spørsmål om mannens situasjon må rettes til Utenriksdepartementet.

Pågrepet ved Boris Gleb

– Politiet kan ikke gi noen ytterligere informasjon om saken, skriver Remmen.

Nordlys skrev tidligere onsdag at den regionale nyhetstjenesten severpost.ru hadde skrevet at nordmannen ble pågrepet ved Boris Gleb, om lag to kilometer inn på russisk side.

Også avisa Barents Observer skrev onsdag at en nordmann skulle være pågrepet av FSB på russisk side av grensa. Han skal ha blitt pågrepet av en grensepatrulje som hadde fått tips av en lokal milits om at en nordmann hadde krysset grensa.

Risikerer to år i russisk fengsel

I den russiske meldingen heter det at mannen risikerer to år i russisk fengsel.

Den norsk-russiske grensa er strengt bevoktet på begge sider og det er ulovlig å krysse den utenfor grensestasjonene.

– Utenriksdepartementet er kjent med saken. Grunnet lovbestemt taushetsplikt kan vi ikke kommentere ytterligere, skriver kommunikasjonsrådgiver Henrik Hoel i UD i en epost til NTB.