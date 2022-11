SV går mot vektavgift for elbil

SV sier nei til regjeringens vektavgift på nye elbiler. – Det betyr at en ny og omstridt bilavgift ikke er endelig avgjort, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

SV går mot regjeringens forslag om vektavgift på elbiler.

Eivind Aarre Journalist

Da regjeringen la fram forslaget til statsbudsjett i oktober inneholdt det en overraskelse for alle som har bestilt elbil: En ny vektavgift på alle nye biler fra 2023, noe som spesielt ville ramme elbiler. Beregninger viser at avgiften vil gjøre elektriske familiemodeller opp til 25.000 kroner dyrere.

Nå vil SV i sitt alternative statsbudsjett gå «... imot regjeringens forslag om ny engangsavgift for elbil». Regjeringen har som mål å bli enig med SV for å få flertall for statsbudsjettet.

– Dette betyr at slaget om den omstridte vektavgiften ikke er tapt. Nå vil forhandlingene i Stortinget avgjøre om SV vinner fram. Dette bør regjeringspartiene gi seg på, fordi nå står distriktene for tur til å skaffe seg elbiler, sier Handagard i en pressemelding.