Junge, Heiko / NTB scanpix

Mens passasjerer i innenlandstrafikken på Sola økte med 2,9 prosent i 2018, ble netto økning (inklusiv utland og offshore) på 2 prosent. Utenlandstrafikken sank med 0,1 prosent, mens offshoretrafikken økte med hele 11,1 prosent i 2018 sammenliknet med året før.

Dette kommer fram i Avinors statstikk over flytrafikken til og fra egne flyplasser i 2018.

Totalt reiste 54.397.000 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i 2018, noe som er en oppgang på 2,8 prosent sammenlignet med året før. Antallet flybevegelser, altså enkeltflyginger, gikk ned med i overkant av 3000 flyvninger, eller 0,4 prosent.

- Trenden i flymarkedet fortsetter. Det viser at flyselskapene gjør en bedre jobb med å utnytte kapasiteten sin, med blant annet fullere fly, samtidig som vi på blant annet Oslo lufthavn har flere store fly med plass til flere passasjerer per flyvning, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor i en pressemelding.

Det er trafikken til og fra utlandet som har den største økningen i 2018, og 22,5 millioner passasjerer reiste direkte til eller fra Norge og utlandet.

For første gang siden oppstarten i 2002, var Norwegian det største flyselskapet på Avinors flyplasser over et helt kalenderår med totalt 20.519.345 passasjerer og en vekst på 4,7 prosent. SAS hadde 20.280.810 passasjerer og en vekst på 1,4 prosent.

LES OGSÅ: