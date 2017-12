– Jeg tror elever vil kunne lære mer, fortere, og bedre med flere digitale læremidler. Likevel er det den papirbaserte læreboka som fremdeles dominerer i norsk skole, og det vil vi nå gjøre noe med, sier Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg til NTB.

På initiativ fra Ap går en enstemmig kommunalkomité inn for å be regjeringen om legge fram en modell for økt bruk av digitale læremidler når revidert nasjonalbudsjett fremmes til våren.

Solberg mener Norge bør se til Danmark, der bruken av digitale skolebøker og oppgavesamlinger samt dataspill og filmer er langt mer utbredt enn i Norge. Et fond etter dansk modell, der læreren velger løsningene og staten står for halve finansieringen, er Aps foretrukne modell.