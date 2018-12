Dagbladet: Abid Raja noterte hele Trine Skei Grandes utskjelling

Flere kilder som var til stede i statsrådssalen på Stortinget den 10. november bekrefter overfor Dagbladet at Raja selv noterte utbruddet, mens Grandes utskjelling runget fra telefonen.

Det var finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) som hadde satt telefonen på høyttaler, slik at alle i salen kunne høre det. Grande uttalte blant annet at Raja «ikke var til å stole på», beskyldte ham for løgner og undergraving av budsjettprosessen.

– Han er ute etter å ta meg, skal hun ha sagt om Venstres finanspolitiske talsperson.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Raja ledet partiets forhandlinger med Frp, Høyre og KrF i budsjettprosessen. Grandes uttalelser om ham kom da Asheim ba henne om en avklaring.

Mandag kom det fram i Dagens Næringsliv at Raja har informert sine kolleger om at han er sykmeldt fordi Grande har gjort ham syk. Raja selv ønsker ikke å kommentere saken.

– Jeg er veldig lei meg for at han er sykmeldt og veldig lei meg for at jeg sa noe veldig dumt, sa Grande til et tallrikt pressekorps mandag ettermiddag.