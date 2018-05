Høie: Pensjonistene burde frykte Aps skattepolitikk

– Vi er etter flere ulike signaler fra Arbeiderpartiet veldig i tvil om hvor de står i spørsmål om hvor mye de vil øke skattene, sier Høie til VG. Han ber partiet avklare om det er tidligere nestleder Trond Giskes eller partileder Jonas Gahr Støres ord som gjelder.

Han viser til det Støre sa 1. mai om at partiet gikk til valg på en moderat økning i skatteinntektene og at skatteopplegget for 2018 ikke har tatt ut hele det potensialet.

– I november 2017 avlyste Trond Giske Aps løfte om skatteøkninger på 15 milliarder, legger Høie til.

Han mener partiet sier én ting og gjør noe annet, og ber partiet klargjøre hvor de vil.

– I januar 2017 viste finansdepartementet at pensjonistene med Arbeiderpartiets skatteopplegg måtte betale 1,3 milliarder mer i skatt med Ap i regjering. Da er det all grunn for landets pensjonister å være bekymret.

Aps finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud sier dersom Høie og Høyre er bekymret for pensjonistene, bør de stemme for Aps forslag om opptjening av pensjon fra første krone.

– Men som vanlig når det gjelder ordninger som kommer vanlige folk til gode stritter høyresiden imot.