To personer alvorlig skadd i Flekkefjord – politiet får bistand av Kripos

Politiet fikk melding klokken 22.30 torsdag kveld om at to personer ble funnet alvorlig skadd, ble det opplyst i en pressemelding som ble sendt like etter klokka 2 natt til fredag.

De to personene ble fraktet til sykehus, og tilstanden for begge karakteriseres som alvorlig. Den ene er fraktet til Stavanger universitetssjukehus, den andre til Ullevål sykehus, opplyses det.

– Blir operert

– Siste statusoppdatering på dem er at de blir operert, sier seksjonsleder ved felles etterforskning i Agder politidistrikt, Leif Vagle, i en ny pressemelding fredag morgen.

– Kripos er på vei til Flekkefjord og vil bistå med kriminaltekniske undersøkelser på stedet hvor de to skadde ble funnet. Vi har etablert et etterforskningsteam med egne krimteknikere og etterforskere, samt at vi har ulike operative tiltak i området, sier Vagle.

Vitne: – Han kom inn med knivblad i ryggen

Et vitne har i natt forklart til politiet at en person hamret på døra hans i Flekkefjord og ville inn sent torsdag kveld, skriver Fædrelandsvennen. Ifølge avisen har vitnet sagt at det kom inn en mann med synlige skader i ansiktet og et knekt knivblad i ryggen.

Vitnet skal ha hørt hyling og oppfattet at en slåsskamp hadde funnet sted. Han skal også ha sett en person liggende i en grøft på utsiden.

I natt har ikke politiet ønsket å kommentere hvem som meldte om hendelsen eller hvor de to personene ble funnet. Ingen er pågrepet så langt.

– Vi vet ikke helt hva som har skjedd, sa Vagle til NTB i natt.