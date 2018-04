Sorgtungt og storslagent farvel med Jon Michelet

Utenfor vaiet flaggene på halv stang. Inne var den vakre middelalderkirken i Rygge fylt til randen av familie, venner og kolleger fra det litterære Norge. Også kulturminister Trine Skei Grande (V) og flere politikere var til stede i bisettelsen for å ta farvel med Jon Michelet, som døde av kreft 14. april, 73 år gammel.

Et vell av blomster omkranset kisten, dyp blå som havet Michelet elsket. Pågangen var så stor at mange måtte følge bisettelsen via storskjerm fra et kapell ved siden av.

– Triumfferd

– Nå er du blitt en av disse vi skal gå videre fra og la bli igjen i fortiden. Men pappa, det er umulig. Du kan aldri bli et spøkelse, sa Michelets eldste datter Tania von der Lippe Michelet i sin minnetale over faren.

– Til det er du altfor til stede i alt du har etterlatt deg. Ditt liv var en triumfferd mot urettferdighet, som varte helt inn i døden. Denne flammen er uslokkelig, sa hun.

Det norske sjømannskor sang en siste hilsen til Michelet, mens en annen av Norges folkekjære, fiolinisten Arve Tellefsen, sto for et eget musikalsk innslag.

– Han var en betydelig nordmann og en av mine aller beste venner. Hvis Jon Michelets virke kan sammenfattes i ett ord, må det være «storslagent», sa forfatter Dag Solstad i sin minnetale.

– Han satte sin ære i å aldri glemme et ansikt. Han var ateist, men næret stor respekt for troende. En innbitt republikaner, men han forsvarte kongehuset om det skulle bli nødvendig, sa Solstad, som selv skrev fem bøker sammen med Michelet.

– Han hadde en enorm arbeidskapasitet og var veldig lett å samarbeide med. Vi ble jo regnet som et gammelt ektepar, sier Solstad til NTB.

– En eventyrer

Michelet debuterte i 1975 med romanen «Den drukner ei som henges skal». Senere kom bøker, noveller, skuespill og sakprosa som perler på en snor, fra kriminalromaner med Wilhelm Thygesen til de siste årenes storverk om norske sjøfolks innsats under 2. verdenskrig. Det sjette bindet i «En sjøens helt»-serien skrev han ferdig på dødsleiet. Det kommer ut til høsten.

– Jon Michelet var en forfatter og eventyrer som satte varige spor. Selv om han har satt punktum, vil hans historier leve videre, sa Trine Skei Grande i sin minnetale.

Hun bor selv i leiligheten i Gamlebyen i Oslo der drapet i Michelets første kriminalroman trolig finner sted.

– Da jeg flyttet inn, måtte jeg ringe ham for å spørre, minnes hun til NTB.

Ved siden av forfattergjerningen jobbet Michelet som sjømann, bryggearbeider, journalist, TV-vert, forlagssjef i Oktober og redaktør av Klassekampen.

Gikk i skole

To av dem som gikk «i skole» hos Jon Michelet, er SV-leder Audun Lysbakken og Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Lysbakken jobbet i Klassekampen da Michelet var redaktør.

– Han var min første sjef, jeg var matros på hans skip. Det er jeg veldig stolt av. Han lærte meg at som leder må man ha et stort hjerte, sier Lysbakken til NTB.

Også Rødt-lederen beskriver Michelet som et varmt, empatisk og raust menneske. Selv fikk han en klar marsjordre fra sin forgjenger:

– Michelet var mot kriger, men for veteraner. Jeg fikk klar beskjed om å jobbe for veteranene på Stortinget, sier Moxnes.

Michelet ble to ganger tildelt Rivertonprisen for beste norske kriminalroman. En av dem, «Hvit som snø» (1980), er også kåret til den tredje beste kriminalroman gjennom tidene av Dagbladet.

Jon Michelet etterlater seg kona Toril Brekke og fire døtre.