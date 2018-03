Tre av Norges største krimforfattere, Jørn Lier Horst, Tom Egeland og Tom Kristensen, har forlatt Aschehoug og Gyldendal. De har valgt å gå over de nye forlagene Capitana, Pilar og Gloria hvor Petter Stordalen er inne som eier.

Ikke uventet høster Stordalen kritikk for å fiske etter bestselgende forfattere.

– Det Stordalen gjør, er å fiske etablerte, bestselgende forfattere fra andre forlag – det er de forlagene som har investert arbeid, tid og penger i å etablere forfatterskapene i offentligheten, skriver forfatter Håvard Syvertsen på Facebook.

Stordalen svarer

Stordalen imøtegår kritikken i en epost til Aftenposten.

– Det var ikke overraskende at vår satsing ville utløse både engasjement og noen kritiske røster. Selv om det i begynnelsen har handlet om kjente og populære krimforfattere, har alle forlagene et ønske om å finne nye talenter og dyrke fram nye forfatterskap, skriver Stordalen, som ikke deler inntrykket av at hans inntog i forlagsbransjen har skapt dårlig stemning.

Jonas Forsang, forlegger i Pilar Forlag og en av Stordalens medeiere, mener strategien er nødvendig.

– Uten forfattere som selger, ville vi ha vært hjelpeløse mot de store forlagenes enorme maskineri, sier han til Aftenposten.

Horst: – Feil premiss

Forfatter Jørn Lier Horst tar også til motmæle mot kritikken. I en epost til NTB framholder han at selve premisset for kritikken er feil. Han har ikke forlatt Gyldendal til fordel for Stordalen, han har gått ut av Gyldendal for å starte sitt eget forlag, Capitana, og fått med seg Stordalen og «noen gode forfatterkollegaer».

– Petter og jeg er ikke på noen fisketur. Vi er klare til å ta opp konkurransen med storforlagene. For å klare det er vi blant annet avhengig sterke forfatternavn innen tydelige sjangre, sier Horst til NTB.

Aschehoug misfornøyd

Aschehoug, som mister Egeland og Kristensen, er også lite fornøyd med måten de nye forlagene «kupper» de store navnene på.

– Det tar tid å drive fram gode forfatterskap, det krever stor innsats å skape bestselgere. Det er rart at forlag med både kapital og gründerånd ikke velger å utvikle seirene sine selv fra begynnelsen av. Det er verken sjarmerende eller imponerende, sier forlagsdirektør Kari J. Spjeldnæs.