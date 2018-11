Hareide vant første runde: Blir trolig hemmelig avstemning på landsmøtet

KrFs landsstyre var samlet på Gardermoen torsdag ettermiddag for å ta stilling til spillereglene på KrFs landsmøte fredag – om voteringen skal foregå skriftlig og hvilken voteringsrekkefølge man skal ha, skriver Aftenposten.

Landsstyret innstiller altså på at det skal bli skriftlig, og dermed hemmelig avstemning.

Samtidig ble det bestemt at det først voteres om de tre alternativene samtidig - rød regjering, blå regjering eller fortsatt opposisjon.

De to alternativene som får flest stemmer av disse, skal det så voteres over i en finalerunde.

Ingen i partiledelsen ønsker at partiet skal fortsette i opposisjon. Dermed kan mye tyde på at de til slutt vil bli stemt over to alternativer: Rød eller blå regjering.

KrF-leder Knut Arild Hareide argumenterte på møtet for at spillereglene for veivalget ikke skulle endres dagen før landsmøtet. Han ba om at voteringsrekkefølgen som var bestemt måtte holdes og at det også burde være skriftlig, og dermed hemmelig, votering.

– Fylkesårsmøtene har valgt sine delegater ut fra en forutsetning om at det skal være skriftlig votering. Jeg synes ikke man skal endre spillereglene underveis, sa Hareide på vei inn i møtet.

– Det er ting vi kunne gjort annerledes fra starten av, men nå har vi lagt det til grunn. Nå skal jeg lytte til vårt landsstyre, sa Hareide.

De tre i partiledelsen har stått samlet om både skriftlig avstemning og voteringsorden.

Espedal, Jan Tomas

Skriftlig avstemning kan favorisere Hareide

Det er antatt at en skriftlig votering gir Hareide større mulighet til å overtale landsmøtedelegatene til å stemme for hans råd om å forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i et forsøk på å danne en ny regjering.

I utgangspunkt er det et «blått» flertall på fredagens landsmøte blant delegatene sendt fra fylkeslagene og andre partiorganer: 99 blå, 90 rød – og én blank. Men ingen delegater har bundet mandat.

KrFs sentralstyre og landsstyret har tidligere gått inn for skriftlig votering. De samme organene har også gått inn for at man på landsmøtet først skal stemme over om man vil gå i regjering eller ikke. Dernest – hvis landsmøtet ønsker å gå inn i regjering – skal det stemmes over rød eller blå regjering.

Men landsmøtet avgjør

Men det er uansett KrFs landsmøte på fredag som suverent avgjør disse spørsmålene. Holdningen til KrFs landsstyre har kun status som en innstilling til landsmøtet om prosedyre.

Stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan og Steinar Reiten mener alternativet å bli i opposisjon må stemmes over på lik linje med veivalg til venstre eller høyre.

Espedal, Jan Tomas

– Jeg tror det er viktig at vi får en voteringsorden som stiller de tre forslagene på lik linje. Med det opplegget som landsstyret har innstilt på, er ikke det ivaretatt. Manglende likebehandling av forslagene viser at ledelsen har lagt opp til ren politisk overstyring for å nå et bestemt politisk resultat. Det er ikke partiet tjent med, sa parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan rett før landsstyret startet kl. 16.

Han vil også argumentere for en åpen avstemning, i stedet for skriftlig.

Hareide kan komme til å trekke seg

Aftenposten har tidligere meldt at Hareide trekker seg hvis han ikke får flertall på landsmøtet for å søke regjeringsmakt sammen med Ap og Sp.

– Hareide, kan du fortsette som partileder dersom Grøvans linje vinner frem?

– Nå skal vi diskutere partiets linjevalg og ikke andre ting, sa han på vei inn til møtet.

Men spørsmålet om Hareide trekker seg om han taper og/eller stiller kabinettsspørsmål henger som en sky over landsstyret og morgendagens landsmøte. Til tross for omfattende spekulasjoner avviser Hareide å kommentere dette.

