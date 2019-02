James Bond-innspilling ved hemmelig hytte i Hakadal

Forberedelsene til innspilling av den nye James Bond-filmen med arbeidstittel «Bond 25» er i gang, og det har i flere dager blitt spekulert i om verdens mest berømte etterretningsagent snart vil dukke opp i Nordmarka og Norge.

Etter at det ble snekret en stor hytte på isen i myrkanten ved Langvann i Hakadal, begynte ryktene å svirre. I tillegg har det kommet sperrebånd lang inne i skogen.

Lokale medier har gjentatte ganger forsøkt å få Nittedal kommune i tale om byggeaktiviteten. Både Fylkesmannen i Oslo og Viken, Nittedals ordfører, informasjonssjef og andre ansvarlige i kommunen nekter å fortelle hva som foregår, ifølge Dagbladet.

Fredag ble det imidlertid bekreftet fra Nittedal kommune at det skal spilles inn film ved den nybygde hytta på Langvann, skriver Aftenposten.

Ifølge avisa er det ansatte i filmproduksjonsselskapet True North som har oppholdt seg i området. Disse skal ha ansvar for å tilrettelegge for «Bond 25» i Norge. Filminnspillingen vil trolig foregå i store deler av mars.

«Bond 25», med Daniel Craig i hovedrollen, blir tildelt 47 millioner kroner i insentivtilskudd for å spille inn i Norge. Insentivordningen for film gir 25 prosents refusjon av utgifter for internasjonale filminnspillinger i Norge. Dermed vil filminnspillingen legge igjen 188 millioner kroner i Norge dersom hele tilskuddet benyttes.

Filmen skal ifølge filmstedet IMDB ha premiere i februar 2020 og er den 25. i rekken om Agent 007.