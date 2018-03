Brannen i gamle Dysjaland skole slukket

– Brannen er nå slukket. Nå foregår etterslukking, slik at brannen ikke blusser opp igjen, sier vaktleder ved Rogaland brann og redning, Stein Arild Egeland til Aftenbladet klokken 17.10 onsdag.

– Hvordan er skadene på bygget?

– Jeg har ikke fått noen indikasjon om hvordan det ser ut, men folkene på stedet har vært nokså kjappe og flinke.

Sør-Vest politidistrikt melder på Twitter at brannen skal ha oppstått i en garderobe utenfor et klasserom, og at bygget er utbrent på innsiden. Brannårsaken er foreløpig ukjent.

Brannvesenet på Stangeland stasjon rykket onsdag ettermiddag ut til melding om brann i gamle Dysjaland skule på Tjelta. Politiet meldte at det brenner på utsiden av bygningen.

Melding om brannen kom klokken 1607.

– Vi er på stedet med hovedstasjonen på Stangeland. Vi har også tilkalt brannvesenet i Klepp og røykdykkere. Brannen skal ha startet i 1. etasje, sa vaktleder ved Rogaland brann og redning, Stein Arild Egeland.

– Er det meldt om personer som skal ha oppholdt seg inne i bygget da brannen startet?

– Det vet vi ikke. Folk var ute av bygget når vi var fremme, sier han.

