TV 2-programleder beklager «gigantisk feilvurdering»

Det var i programmet «Snakk med Linn Wiik» på kvinnedagen 8. mars at det ble vist et bilde av mannen som ble sagt opp for å ha seksuelt trakassert flere kvinner i TV 2.

Mannen har ikke tidligere blitt identifisert av norske, redaktørstyrte riksmedier.

Nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2 omtalte i Dagens Næringsliv mandag identifiseringen som en «alvorlig svikt». Hun tok samtidig programmet av luften, og identifiseringen ble også redigert vekk fra programmet som ligger ute på TV 2 Sumo.

Nå beklager programleder Linn Wiik. I en intern melding nettstedet Kampanje har fått tilgang til omtaler hun identifiseringen av mannen som «en gigantisk feilvurdering».

«Det er nå helt tydelig for oss at vi aldri skulle gjort dette uten å snakke med Karianne som nyhetsredaktør på forhånd. Det var feil av oss å tenke at vi kunne konkludere i dette viktige og etisk utfordrende spørsmålet på egen hånd», skriver Wiik i meldingen.

Tidsskriftet skriver samtidig at de har opplysninger om at både Wiik og flere andre TV 2-journalister mener at kanalen burde ha identifisert mannen tidligere.

Solbrække sier til Kampanje at prosessen rundt hendelsen ikke er ferdig og at det ikke er tatt noen endelig avgjørelse rundt programmets fremtid.