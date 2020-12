Nå far du varsel på mobiltelefonen når prøvesvaret er klart

Fra mandag 14. desember sendes det varsel til mobiltelefonen og eposten din om at prøvesvar er klart etter koronatest.

Nå får man varsel på sms eller epost om at prøvesvar er klart. Foto: Jil Yngland / NTB

NTB

Man finner prøvesvaret fra koronatesten ved å logge seg inn på helsenorge.no.

Fra mandag kan man få et varsel på SMS eller på epost når prøvesvaret er klart, slik at man slipper å logge seg på tjenesten flere ganger for å se etter resultatet på prøven.

For å få telefon- eller epostvarsel, må man ha opprettet en brukerkonto på helsenorge.no. Varselet sendes samtidig som legen får svaret.