Miljødirektoratet: Ikke fang rumpetroll uten tillatelse

For å hindre spredning av sopp blant amfibier er det nå ikke lenger lov å fange rumpetroll uten tillatelse.

For å unngå spredning av amfibiesopp har Miljødirektoratet fjernet unntaket i forskrift som gjorde det tillatt å samle inn rumpetroll for å se på utviklingen til frosk. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Det kan være spennende å følge utviklingen fra rumpetroll til frosk, men dessverre står det ikke så bra til med amfibiene våre. De trues av amfibiesopp, men også av forurensning, klimaendringer og gjengroing og nedbygging av dammer, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Må søke om tillatelse

For å unngå spredning av amfibiesopp har direktoratet fjernet unntaket i forskrift som gjorde det tillatt å samle inn egg/rumpetroll av buttsnutefrosk for å se på utviklingen til frosk. Nå må man, som for alt annet vilt, søke om tillatelse til innsamling.

– Det er viktig å forebygge at soppen spres. Soppen finnes i vann, og vann som fraktes med rumpetroll, kan komme på avveie og ut i annet vann enn der det ble hentet inn, sier Vangen.

Amfibiesoppen har nylig blitt påvist i Norge. Den er smittsom og kan medføre sykdom og død hos amfibiene den kommer i kontakt med. Det er ennå ikke blitt registrert syke amfibier som følge av soppen, opplyser Miljødirektoratet.

Frp: – Fullstendig galskap

Fremskrittspartiet mener den nye retningen fra Miljødirektoratet ikke henger på greip.

– Dette er fullstendig galskap. Det er ikke rart byråkratiet eser ut når folk skal måtte sende søknad til Miljødirektoratet for å plukke opp fem rumpetroll, sier miljøpolitisk talsperson i partiet, Gisle Meininger Saudland.

Han mener at å måtte søke om tillatelse for å fange rumpetroll vitner om feil prioriteringer.

– På den ene siden raserer de norsk natur med vindmøller på tross av enorm folkelig motstand. På den andre siden må du søke Miljødirektoratet i Oslo for å få lov til å plukke opp et par rumpetroll fra en dam. Forstår de virkelig ikke hvor tullete dette er? sier Saudland.