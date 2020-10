Dette er veiene og jernbanen Statens vegvesen, Nye Veier og Bane Nor vil bygge – og skrote

Beskjeden fra samferdselsminister Knut Arild Hareide om at flere store vei- og baneprosjekter kan bli skrotet, har hatt stor effekt. Torsdag presenterte Bane Nor, Nye Veier og Statens vegvesen ønsker for utbygging. De har kuttet kostnader for over 100 mrd. kroner. Foto: Jan Tomas Espedal