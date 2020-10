Nesten alle stortingspartier vurderer å utvide abortgrensen

Etter at seks av ni partier på Stortinget har lagt fram sine førsteutkast til partiprogram, er det bare Høyre som støtter dagens abortlov, ifølge Dagen. Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen sier at retten til selvbestemt abort står sterkt i partiet, men hun ser ikke behovet for en felles politikk på området. Foto: Gorm Kallestad / NTB