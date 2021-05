Over 7.000 kommuneansatte tas ut i streik

Fem timer på overtid ble det klart at meklingen mellom Unio og KS ikke førte fram. Det betyr streik for 7.390 lærere og helsearbeidere landet over.

Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune mener forslaget til løsning i lønnsoppgjøret var for dårlig. Nå tas over 7.000 Unio-medlemmer ut i streik. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Lønnstilbudet som lå i skissen fra mekler var altfor dårlig, og avstanden mellom oss og KS var for stor. Det mangler både helsepersonell og lærere i kommunesektoren. Vi må erkjenne at KS som arbeidsgiver ikke klarer å løse dette store samfunnsproblemet, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune i en pressemelding.

Fra og med torsdag morgen tas dermed over 7.000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og biblioteker ut i streik.

Streiken berører i første omgang 13 kommuner og 9 fylkeskommuner, opplyser Unio.

LO kommune, YS kommune og Akademikerne kom på sin side til enighet om en ramme på 2,8 prosent, som gir ansatte et lønnstillegg på mellom 10.000 og 22.000 kroner.

– KS er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø.

Over 1100 i Rogaland

I Rogaland er det Stavanger og Haugesund som vil bli rammet i første omgang.

Stavanger kommune som vil få flest streikende. Her vil 528 ansatte bli tatt ut i første runde. Det samme vil 458 ansatte i Rogaland fylkeskommune og 130 i Haugesund.

Både barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, sykehjem og hjemmebaserte tjeneste vil bli rammet.

Disse er med i første uttak:

Stavanger kommune

Arbeidsplass Antall streikende Austbø skole 22 Barnevernstjenesten i Stavanger 1 Bergåstjern sykehjem 4 Blidensol sykehjem 2 Boganes sykehjem 3 Byfjord helse- og velferdskontor 4 Eiganes og tasta hjemmebaserte tjenester 7 Eskeland barnehage 1 Finnøy legekontor 1 Finnøy sjukeheim 1 Fysio- og ergoterapitjenesten 14 Gautesete skole 34 Gosen skole 40 Haugåstunet sykehjem 2 Havglimt barnehage 1 Helsehuset stavanger 13 Hillevåg og hinna helse- og velferdskontor 3 Hillevåg og hinna hjemmebaserte tjenester 5 Hinna skole 25 Hundvåg og Storhaug helse- og velferdskontor 4 Hundvåg skole 1 Kannik skole 48 Kristianslyst skole 36 Lassa skole 1 Lervig sykehjem 2 Lunde skole 24 Madla helse- og velferdskontor 3 Madla og tjensvoll hjemmebaserte tjenester 6 Nylund skole 1 Ramsviktunet sykehjem 1 Rennesøy bo- og rehabiliteringss. 2 Rennesøy skule 18 Revheim skole 20 Rosendal sykehjem 1 Sentrum helsestasjon 1 Slåtthaug sykehjem 1 Smiodden skole 18 St. Svithun skole 21 Stavanger kommune helsestasjon og skolehelsetjenesten 2 Stavanger kommune hjemmebaserte tjenester avd Hundvåg 4 Stavanger kommune hjemmebaserte tjenester avd Tjensvoll 5 Stavanger legevakt avd Armauer Hansens vei 1 Stokka sykehjem 4 Sunde sykehjem 1 Sølvberget bibliotek og kulturhus 15 Søra bråde bofellesskap 1 Tastarustå skole 32 Tastaveden skole 29 Ullandhaug skole 28 Vågedalen sykehjem 1 Stavanger kommune 14

Rogaland fylkeskommune

Arbeidsplass Antall streikende Bergeland videregående skole 50 Godalen videregående skole 64 Haugaland videregående skole 3 Hetland videregående skole 28 Jåttå videregående skole 79 Karmsund videregående skole 72 Skeisvang videregående skole 25 St. Svithun videregående skole 32 St. Olav videregående skole 41 Stavanger katedralskole 24 Stavanger offshore tekniske skole 1 Vardafjell videregående skole 26 Rogaland fylkeskommune 13

Haugesund kommune

Arbeidsplass Antall streikende Haugesund kommune 4 Haugesund kommune personal og organisasjon 2 Haugesund kommune økonomienheten 1 Bjørgene omsorgssenter 1 Haraldsvang omsorgssenter 2 Haugesund kommune fysio/ergoterapi 9 Haugesund kommune hjemmebaserte tjenester 1 Haugesund kommune psykisk helse og rus 2 Haugesund kommune vedtakskontoret for helse- og omsorgstjenester 6 Sentrum behandlingssenter 18 Haugesund kommune kontor for kd kultur, idrett og frivillighet 1 Haraldsvang skole 40 Hauge skole 1 Håvåsen skole 40 Haugesund kommune bolig, bygg og eiendom 1 Haugesund kommune teknisk enhet 1