Tre helsearbeidere innlagt med blodpropp – vil granske mulig sammenheng med koronavaksine

Aftenposten ble fredag kjent med at to helsearbeidere er lagt inn på sykehus i Helse Sør-Øst med blodpropp. De skal ha fått Astra Zenaca-vaksinen. Folkehelseinstituttet kaller inn til en pressekonferanse klokken 16 lørdag.

De to helsearbeidere er til behandling for blodpropp ved Rikshospitalet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

To relativt unge helsearbeidere i Norge er innlagt på sykehus med alvorlig blodpropp. Helsemyndighetene vil nå undersøke om tilstanden har en sammenheng med Astra Zenaca-vaksinen mot korona.

Helsearbeiderne skal nylig ha fått vaksinen.

Begge pasientene skal være til behandling ved Rikshospitalet. Man vet ikke om det er en årsakssammenheng mellom vaksinen og de alvorlige sykdomstilfellene.

Aftenposten ble først kjent med at det er to helsearbeidere som er innlagt med blodpropp. Lørdag ettermiddag bekreftet Oslo universitetssykehus (OUS) at det er snakk om tre.

Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket har hasteinnkalt til en pressekonferanse om «om bivirkninger av Astra Zeneca-vaksinen» klokken 16 lørdag.

Legemiddelverket undersøker melding om dødsfall

Legemiddelverket og FHI fikk fredag melding om ett dødsfall etter vaksinering med Astra Zeneca-vaksinen i Innlandet. Det er ikke konkludert med at det er en sammenheng mellom vaksinen og det uventede dødsfallet. Dette vil bli grundig vurdert.

I en pressemelding skriver FHI at de avventer flere opplysninger før hendelsen kan vurderes nærmere. Dødsfallet gjelder en yngre person som er helsearbeider. Det er ikke mistanke om at personen døde av blodpropp.

Stanset bruk av Astra Zeneca-vaksine

To personer i Europa døde av blodpropp etter at de fikk en dose med Astra Zeneca-vaksinen. Dette er bakgrunnen for beslutningen om å sette vaksineringen på vent, som kom torsdag denne uken. En 60 år gammel kvinne er død i Danmark og en 49 år gammel sykepleier er død i Østerrike.

– På grunn av bivirkningene i Danmark, så velger vi i Norge å stoppe vaksinasjonen med Astra Zeneca-vaksinen, sa smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, da han møtte pressen.

Det er distribuert 127.400 doser av Astra Zeneca-vaksinen i Norge, ifølge FHI. 121.820 av disse dosene er blitt satt. Bukholm sa at stansen kan føre til forsinkelser i vaksineprogrammet.

Det europeiske legemiddelverket EMA mener fordelen med vaksinen veier tyngre en risikoen ved å bruke den. Vaksinen kan fortsatt brukes mens man undersøker tilfellene av blodpropp, skriver de på byråets nettsider.

I likhet med Norge, har Danmark og Island stanset all vaksinering med Astra Zeneca. Flere land har stanset deler av vaksineringen. Blant dem er Østerrike, Italia, Estland, Litauen, Latvia, Luxembourg og Romania, melder BBC.

Astra Zeneca-vaksinen stanses nå i flere land. Foto: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo

– Pasientsikkerhet viktigst

Astra Zeneca, som har utviklet vaksinen i samarbeid med Oxford-universitetet, ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, men opplyser at de er klar over at det undersøkes en mulig sammenheng mellom selskapets vaksiner og blodpropper.

Legemiddelgiganten understreker at det har pasientsikkerhet som høyeste prioritet.

– Vaksinens sikkerhet er grundig undersøkt i fase 3-studier, og fagfellevurdert data bekrefter at vaksinen generelt tolereres godt, skriver det svensk-britiske selskapet i en kommentar til nyhetsbyrået Ritzau torsdag.

Mener vaksinestans skaper unødvendig frykt

En av Norges fremste eksperter på blodpropp, Per Morten Sandset, mener vaksinestansen fører til unødvendig frykt. Han er overrasket over at vaksinen stanses, og viser til resultat fra Storbritannia.

Der har 11 millioner fått Astra Zeneca-vaksinen, uten at det viser forhøyet risiko for blodpropp.

– Jeg er derfor trygg på at vaksinen til Astra Zeneca er effektiv og trygg. Jeg er overrasket over at man stopper vaksinen når man har så gode data internasjonalt, sa Sandset, som er viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie sa til Aftenposten fredag at han tror stansen vil føre til økt tillit til vaksinen og vaksinearbeidet.

Han er enig i at det finnes gode faglige argumenter for ikke å stoppe utrullingen av vaksinen. Han er på den andre siden bekymret for at det ville blitt mer uro og mange spørsmål ved å fortsette utrullingen.

– Det er jo oppslutningen rundt vaksineringen som til slutt avgjør om vi faktisk får vaksinert folk, sa helseministeren fredag.

Varsler svikt i planlagt vaksinelevering

Astra Zeneca opplyser lørdag at de igjen vil levere færre vaksinedoser til EU, enn tidligere planlagt.

– Astra Zeneca er skuffet over å måtte kunngjøre en svikt i de planlagte covid-19-vaksineleveransene til Den europeiske unionen, til tross for at vi har jobbet utrettelig for å få opp farten i forsyningene, heter det i en uttalelse lørdag.

Fredag opplyste Sveriges vaksinesjef at de vil få 3,3 millioner færre vaksinedoser enn ventet i første halvår av 2021, ifølge NTB.

Da Folkehelseinstituttet tok kontakt med produsenten fredag, fikk de som svar at dette ikke vil ha betydning for leveransen til Norge.

Det innebærer at Astra Zeneca fortsatt skal levere 670.000 vaksinedoser til Norge i andre kvartal.