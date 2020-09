Koronainformasjon til foreldre samles på ett nettsted

Kunnskapsminister Guri Melby (V) erkjenner at det kan være vanskelig for foreldre å orientere seg i jungelen av koronainformasjon. Nå lanserer hun og regjeringen en nettside der informasjonen er samlet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kunnskapsminister Guri Melby (V) erkjenner at det har vært krevende for foreldre å finne fram i all koronainformasjonen. Nå samles alt på én nettside.