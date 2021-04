– Nasjonale råd og regler vil også gjelde på 17. mai

– Vi kan ikke glippe nå. Derfor vil de gjeldende nasjonale rådene og reglene også gjelde på 17. mai, sa Raja.

Kulturminister Abid Raja. Foto: Lise Åserud

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Gjeldende nasjonale råd og regler gjelder også på 17. mai, sier Abid Raja.

Han la til at steder kan innføre lokale tiltak som er strengere.

– Jeg har vært i dialog med flere 17. mai-komiteer over hele Norge, og også i år er det mange kreative planer som blir laget av iherdige komitéarbeidere slik at feiringen lokalt blir best mulig etter forutsetningene som er, sier Raja.

Her lokalt har både Stavanger og Sandnes allerede meldt om at det ikke blir en tradisjonell feiring.

Regnes som arrangement

17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften.

– Dagens nasjonale råd og regler, som vil gjelde, sier: Du kan ha besøk av fem gjester i private hjem og hytter. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan det være flere, men dere må kunne holde avstand, sa kulturministeren.

Utenfor private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og 20 personer utendørs.

Kulturministeren fortalte også at 17. mai-tog er omfattet av arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften.

– Dersom arrangementer frarådes eller er forbudt, gjelder det også for 17. mai-tog, taler. leker, kransenedleggelser og lignende.

Han sa at dersom det er en risiko for at barnetogene eller andre arrangementer fører til at flere mennesker møtes, bør de avlyses.

– Der det ikke er lov til å holde arrangementer, vil korps likevel kunne spille for innbyggerne og på uannonserte opptredener, såkalte pop-ups, slik at det ikke samler seg mange mennesker.

Religiøse høytider

Raja advarer også mot at religiøse høytider skaper smitteutbrudd.

I tiden fremover kommer det flere religiøse høytider, hvor folk vanligvis samles. Kulturminister Abid Raja ber folk feire med måte for å unngå smitte.

– Tett opp mot 17. mai faller også den muslimske id, og så er det ortodoks påske, som også kan samle mange mennesker for markeringer, sier Raja i forbindelse med rådene om 17. mai-feiringen.

Han sier at som i fjor blir også disse religiøse høytidsmarkeringene annerledes, og Raja ber folk belage seg på å finne alternative måter å markere høytidene på.

– Det er svært viktig å følge lokale anbefalinger, slik at ikke verken de religiøse høytidene eller 17. mai blir en kilde til nye store utbrudd nå som vi faktisk ser positive trender, sier Raja.

– Husk at det å ikke samles er også å vise omsorg for dem man er glad i, for omgivelsene og ikke minst for samfunnet, sier han.