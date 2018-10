Ny MS-medisin kan bli innført mandag

Saken skal opp i Beslutningsforum, hvor det skal avgjøres om MS-pasienter med den dårligste prognosen, såkalt primær progressiv multippel sklerose (PPMS), vil få denne medisinen.

Ocrelizumab (Ocrevus) er ifølge MS-forbundet den første bremsemedisin som kan hjelpe mennesker med PPMS.

Dokumentert effekt

– Vi i MS-forbundet er alvorlig bekymret. Når det kommer en bremsemedisin som har effekt, og som utsetter utviklingen av skader og uførhet, må norske MS-pasienter få tilgang til den. Dette er en gruppe pasienter som har ventet på bremsemedisiner i over 20 år, heter det i en uttalelse fra MS-forbundet.

Ocrelizumab ble innført i Europa i fjor og fikk da markedsføringstillatelse i Norge. Den er også godkjent i USA. Medisinen har ifølge Statens legemiddelverk dokumentert effekt, men prisen er høy og «sannsynligvis i øvre sjikt av det som kan anses som kostnadseffektiv behandling», skriver Dagens Medisin.

– Tiden er overmoden

Overlege og nevrolog Øivind Torkildsen ved Haukeland universitetssjukehus mener det er på tide at medisinen godkjennes.

– Det er positivt at de endelig gjør denne vurderingen. Tiden er overmoden for at legemiddelet kan bli tatt i bruk. Det er godkjent i Sverige og Danmark, så i Norge er man på etterskudd, sier Torkildsen til Dagens Medisin.

Rundt 12.000 mennesker i Norge lever med MS. Om lag 10–15 prosent av disse har diagnosen primær progressiv multippel sklerose, ifølge MS-forbundet.