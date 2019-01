Barnehage innfører «sovevakt» etter ulykke i Bergen

Tilstanden for 1-åringen, som er innlagt på Haukeland universitetssjukehus, er fortsatt kritisk og ifølge NRK livstruende etter torsdagens hendelse.

I tillegg til at politiet etterforsker saken, og at Akasia Paradis barnehage går gjennom egne rutiner, har barnehagen bestemt at de skal begynne med «sovevakter». En ansatt skal ha fast tilsyn med barna som sover – både ute og inne. Ordningen blir innført umiddelbart.

– Slike hendelser vil naturligvis skape uro hos noen, og da er det viktig for oss å gi trygghet for at man kan sende barnet sitt trygt i vår barnehage igjen, sier administrerende direktør Ove-Christian Fredriksen til NRK.

Foreldremøte

Søndag kalte Akasia-ledelsen inn til foreldremøte der et sted mellom 50 og 60 foreldre deltok. Det går i alt 110 barn i barnehagen der ulykken skjedde.

– Det var viktig for oss å samle foreldrene for å beklage på det sterkeste det som har skjedd, og gi en trygghet til dem som er blitt urolige. Vi ønsket også å snakke om hvordan vi kan følge opp barna, sier Fredriksen til Bergens Tidende. Han takker også foreldrene for den forståelsen de har vist.

Barnehagen holdt fredag stengt som følge av ulykken, men åpner igjen som normalt mandag.

Får oppfølging

Ulykken skjedde i 12-tiden torsdag. Den lille gutten falt ut av en barnevogn og ble hengende fast med en stropp rundt halsen. Gutten var ikke ved bevissthet da han ble funnet, og han ble brakt til Haukeland universitetssjukehus.

Rundt 20 ansatte får oppfølging etter hendelsen. Barnehagen har også hentet inn ekstra bemanning i form av styrere fra andre barnehager, for å bistå dersom noen av de ansatte trenger en pause.