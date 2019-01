KrFs «røde» baktropp får ikke se plattform på forhånd

Det var Vårt Land som først omtalte opplysningene, som NTB får bekreftet onsdag.

KrFs forhandlingsdelegasjon, med nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad samt Erik Lunde fra Oslo KrF, har konsekvent unngått å gi viktig informasjon til referansegruppen, blir NTB fortalt.

Fylkesleder Ingelin Noresjø i Nordland sitter i gruppen og sier hun ikke har blitt kalt inn til et nytt møte.

– Jeg er ikke så overrasket over det. Min oppfatning har vært at vi skulle gi råd underveis, sier hun til NTB.

– Men jeg registrerer at andre har hatt forventninger om dette og er skuffet, så vi burde kanskje ha vært samlet. Dette vil nok føre til at det blir et langt møte i morgen, sier Noresjø.

Bakgrunnen for at en referansegruppe med rødt flertall ble satt ned, var KrFs opprivende strid om retningsvalg og ønsket om å få hele partiet med på det borgerlige regjeringsprosjektet.

– Helheten viktigst

Partileder Knut Arild Hareide, som i fjor anbefalte KrF-samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, sitter i gruppen.

– For meg er helheten viktigst. Jeg må se spor av KrF i mange av kapitlene i erklæringen, sier Noresjø, som ønsket samarbeid med Ap og Sp.

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug fra Trøndelag, er overrasket over at baktroppen ikke får se plattformen på forhånd.

– Jeg hadde sett for meg at referansegruppen kom til å gi sin vurdering på landsstyremøtet. Jeg regner med at gruppen har mer informasjon enn oss og vet mer om hvilke prosesser som har gått, sier hun.

Bjørkhaug forventer ikke å få noe informasjon om forhandlingsresultatet før resten av landsstyret møtes torsdag.

Ikke ferdige

Venstre, KrF, Høyre og Frps folk er kalt inn til landsstyremøter torsdag klokken 14. Tidspunktet ble klart natt til onsdag, men partene var onsdag ikke ferdig med forhandlingene, blir NTB fortalt.

Partiene regner med å bruke hele onsdagen og muligens også deler av torsdag for å komme fram til en plattform, ifølge NTBs kilder.

Forhandlingene om en flertallsregjering startet 2. januar. Planlagte landsstyremøter mandag ble avlyst, fordi samtalene trakk ut. Under forhandlingene har partiene slitt med å bli enige på viktige politikkområder som innvandring, abort og klima.

Lang vei

Et annet spenningsmoment er hvor mange og hvilke statsrådsposter KrF kan få. Venstre har i dag tre statsråder, og KrF kan ende med samme antall. Et mulig utfall er at Høyre og Frp gir fra seg hver sin statsrådspost, og at det i tillegg blir opprettet en ny post.

For statsminister Erna Solberg (H) har målet i mange år vært å samle de fire ikke-sosialistiske partiene i regjering. Men i 2013 klarte de ikke å bli enige om en regjeringsplattform. Forhandlingene endte med at Høyre og Frp gikk i regjering og fikk på plass en samarbeidsavtale med Venstre og KrF.

Etter valgseieren i 2017 ville ikke KrF ha en ny samarbeidsavtale. Samtidig besluttet Venstre å søke regjeringssamarbeid, og partiet gikk inn i Solberg-regjeringen for ett år siden.