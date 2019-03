Dette skjedde i natt

Mann omkom i snøskred

En mann i 50-årene er bekreftet omkommet etter å ha blitt tatt av et snøskred ved Brunstadhornet i Sunnmørsalpene lørdag ettermiddag.

Mannen som omkom var ifølge Sunnmørsposten en del av et turfølge på to personer. Kvinnen som var sammen med ham, meldte selv fra om skredet. Hun kom fra hendelsen uten skader.

Brann i justisministerens bil

Natt til søndag brant bilen til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), melder VG. Politiet holder søndag morgen vakt utenfor boligen hans.

– Vi har vært der ute og gjort tekniske og taktiske undersøkelser. Nå er saken overført til PST som følger den opp og etterforsker videre, sier operasjonsleder Magne Olsvoll i Oslo politidistrikt til NTB.

Tunisias helseminister går av

Tunisias helseminister Abdel-Raouf El-Sherif går av etter at elleve nyfødte døde i løpet av 24 timer på et sykehus i hovedstaden Tunis.

Det er satt i gang en etterforskning etter dødsfallene. Myndighetene mistenker at spedbarna, som døde torsdag og fredag, omkom som følge av blodinfeksjon.

Minst 32 skadd i flyturbulens

Minst 32 personer ble skadd da et fly på vei fra Istanbul til New York fikk kraftig turbulens rett før landing. Ti av de skadde er innlagt på sykehus.

En av passasjerene på Turkish Airlines-flyet brakk beinet. Andre fikk seg en smell i form av blåmerker og kutt, opplyser talsperson Steve Coleman i transportetaten for kontroll av infrastruktur i New York og New Jersey. De fleste fikk behandling på flyplassen.

15 pasienter omkommet i Venezuela-strømbrudd

15 dialysepasienter har dødd som følge av strømbruddet i Venezuela, ifølge organisasjonen Codevida. Pasientene skal ha hatt en nyresykdom som gjorde at de var avhengig av dialyse (blodrensing) for å kunne overleve.

President Nicolás Maduro hevder cyberangrep er årsaken til at det fortsatt er området som er uten strøm.