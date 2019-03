Muslimer bekymret over muslimhat etter moskéangrep på New Zealand

I Oslo, Trondheim, Bergen og i Sørøst politidistrikt sørget politiet fredag for økt tilstedeværelse ved moskeer. Politiet patruljerte i området rundt moskeene og arbeidet forebyggende.

Foreløpig er det meldt om 49 drepte etter at flere personer angrep to moskeer i byen Christchurch på New Zealand. Mens unge og gamle var samlet til fredagsbønn, kom det inn en mann i militærklær med en halvautomatisk rifle i hendene.

– Man blir jo redd

Talsperson Arshad Jamil i Islamic Cultural Centres (ICC) moské på Grønland i Oslo forteller at moskeen økte sikkerheten etter angrepet og hyret inn et eksternt sikkerhetsselskap.

Moskeen på Grønland er Oslos nest største med rundt 4.500 medlemmer. Vanligvis samler mellom 1.200 og 1.500 personer seg til fredagsbønn.

Talsperson Jamil fordømmer moskéangrepet og sier at folk har vært bekymret.

– Man blir jo redd, så gjennomtenkt og planlagt som dette virker. I tillegg skal han ha hentet inspirasjon fra Anders Behring Breivik, sier han til NTB.

Frykter flere angrep

Gjerningsmannen beskrives som en høyreekstremist, og angrepet beskrives som det verste som noen gang er blitt rettet direkte mot muslimer i et vestlig land.

I et manifest som skal være publisert av mannen bak New Zealand-terroren, hevdes det at han har vært i kontakt med Anders Behring Breivik, og at han er inspirert av nordmannen.

Talsperson Jamil er bekymret for at folk i andre deler av verden kan bli inspirert også av dette angrepet – både høyreekstreme og såkalte ekstreme islamister.

– Personlig tenker jeg at dette angrepet ikke er så koordinert at det kommer til å skje flere steder fredag, men at det kan skje i fremtiden, sier han.

Økt sikkerhet

Abdul Wahab Najeed er en av de frivillige med gule vester i moskeen denne fredagen. Han mener angrepet på New Zealand viser at det er noen stemninger i samfunnet som nører opp under muslimhat.

– Vi så etter 22. juli at den tøffe tonen endret seg, men etter noen få uker var vi tilbake til det samme. Jeg håper at regjeringer i alle land nå tar islamofobien på alvor.

Fredag skrev Islamsk Råd Norge på sin Facebook-side at de er i løpende kontakt med politiet etter angrepet, og Muslimsk Dialognettverk (MDN) har gått ut med en oppfordring om økt sikkerhet.

– Må ta muslimhat på alvor

Bystyremedlem i Oslo Nasir Ahmed (Ap), som også var på plass under fredagsbønnen i moskeen på Grønland, sier at frykten for et angrep er noe alle føler på etter en slik dag.

Han etterlyser «skikkelige tiltak» mot hatkriminalitet og syns den mulige Breivik-koblingen er skremmende.

– Økende hatkriminalitet er en stor utfordring som myndighetene må ta på alvor, sier han til NTB.