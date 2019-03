Sikkerheten trappes opp under fredagsbønnen i Norge

– Dette angrepet må sees i sammenheng med økende islamofobi og konspirasjonsteorier mot muslimer, også i Norge, uttaler talsperson Ikhlaq Ahmad i Islamic Cultural Centre Norway (ICC).

– Vi har bestemt oss for å trappe opp sikkerheten og vaktholdet under dagens bønn. Vi tar sikkerheten for våre besøkende på høyeste alvor, legger han til.

Ahmad fordømmer angrepet i Christchurch på det sterkeste og sier det gir vonde assosiasjoner til 22. juli 2011 i Norge.

– Økt muslimhat

Også Muslimsk Dialognettverk (MDN) går ut med en oppfordring om økt sikkerhet i Norge.

– Vi oppfordrer alle moskeer i Norge til å være ekstra på vakt og samarbeide med lokalt politi om sikkerhetstiltak i moskeene, skriver de i en uttalelse der de fordømmer terrorangrepet på New Zealand.

MDN mener også norske myndigheter bør revurdere sin handlingsplan og inkludere tiltak mot det de mener er økt muslimhat i samfunnet.

Politi til stede i Bergen

Også i Bergen øker politiet sikkerheten under fredagsbønnen.

Styreleder i Bergen moské Badreddine Maizi forteller til Bergens Tidende at politiet har tatt kontakt og møter opp med en patrulje under fredagsbønnen, først og fremst for å vise medfølelse, sier han.

Radikaliseringskontakt i Vest politidistrikt Pål-Tore Haga bekrefter overfor avisa at politiet vil være til stede utenfor moskeen for å øke sikkerheten til dem som kommer.

Følger situasjonen

Islamsk Råd Norge opplyser på sin Facebook-side at de er i løpende kontakt med politiet.

– Norge har ingenting å være bekymret for, men for ordens skyld øker vi sikkerheten utenfor med ekstra mannskaper. Dersom dere ser noe mistenkelig, så ta direkte kontakt med politiet, heter det.

Oslo-politiet sier at de vurderer situasjonen.

– Vi er kjent med at politiet i London nå trapper opp sikkerheten rundt moskeene der. Vi er i en vurderingsfase og følger situasjonen nøye, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.