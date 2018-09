Folkets forfatter Margit Sandemo har gått bort

– Dette kom helt brått på, kanskje ikke uventet, men brått. Hun var alene hjemme og ble funnet av en som ser til henne, sier hennes eldste sønn Henrik Sandemo til NTB lørdag kveld.

Familien skriver i en pressemelding at den folkekjære forfatteren bak blant annet bokserien «Sagaen om Isfolket» sovnet inn natt til lørdag i sitt hjem i Skåne.

Sønnen sier at moren hadde et veldig godt hode på sine eldre dager, men var skrøpelig til beins og var hemmet av det.

– Hun hadde det godt den siste tiden og har levd et rikt, spennende og langt liv, sier han.

Familien opplyser at det var hennes ønske at det ikke skal være noen bisettelse. I stedet blir det avholdt en askespredningsseremoni ved Sandemos hytte i Valdres. Det er samme sted der asken etter hennes mann ble spredt for 19 år siden.

– I våre hjerter

Forfatterens forlegger Bladkompaniet skriver at bøkene hennes alltid vil være i våre hjerter.

«Hun var et vakkert menneske og en stor inspirasjonskilde for oss alle. Hennes kreativitet, muntre humør og store livslyst skinte gjennom i bøkene hennes – noe som også leserne merket. Hun trollbandt oss alle», minnes forlaget.

– Margit fortsatte å skrive helt til sin død, og vi i Bladkompaniet vil savne henne, uttaler forlagssjef Arno Vigmostad blant annet.

37 millioner bøker

Margit Sandemo ble født 23. april 1924 i Lena på Østre Toten, og hadde svensk mor og norsk far. Hun vokste opp i Sverige og skrev på svensk, men flyttet i voksen alder tilbake til Norge. De siste 15 årene bodde hun i Skillinge i Skåne.

Debuten som forfatter kom i 1964. I løpet av sin karriere skrev hun hele 185 bøker, blant dem den svært populære serien «Sagaen om Isfolket». Serien består av i alt 47 bøker, som er utgitt i et opplag på over seks millioner eksemplarer bare i Norge og er oversatt til en lang rekke språk.

Hennes samlede bokutgivelser er solgt i mer enn 37 millioner eksemplarer.

I forbindelse med sin 90-årsdag i 2014 ble hun hedret med Kongens Fortjenstmedalje i gull for sin innsats som forfatter og sitt bidrag til leseglede.

Møtte Snåsamannen

I 2010 møtte hun Joralf Gjerstad, kjent som «Snåsamannen», under Oslo bokfestival i anledning av at begge hadde skrevet bøker om sine liv.

– Veldig hyggelig å treffe «lillegutt» – han er to år yngre enn meg, sa Sandemo muntert til publikum som sto stuet sammen foran scenen. Mange hadde møtt opp et par timer på forhånd for å overvære det spesielle møtet.

Sandemo mente hun ikke var gammel nok til å huske sin barndom før da.

– Plutselig fikk jeg lyst. Men det har vært både ubehagelig og morsomt å oppsummere mitt, liv sa hun.

Gjerstad sa han lenge hadde hatt lyst til å møte Sandemo og karakteriserte henne som ærlig, oppbyggelig og grei.

Synsk

Sandemo fortalte at hun fra hun var ganske ung så vesener fra andre dimensjoner, skytsånder, gjenferd og haugfolk.

– Men det fikk jeg ikke snakke om. Det trykte så voldsomt på at jeg kom på sinnssykehus tre ganger. Den siste gangen sa legen til meg at jeg ikke var sinnssyk. Du er synsk. Når du har lært deg det, blir du normal, sa han.

Ifølge Sandemo var hennes evner å «renske hus» og å hjelpe mennesker som ikke vet hva de skal gjøre når de ser vesener som viser seg.