Sommerens rekordsalg av is ga solid Tine-resultat

Tines driftsresultat for andre tertial i 2018 ble 800 millioner kroner. Det er 77 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor. Fremdeles er det volumnedgang i kategoriene søtmelk, ost, fløte og rømme, men en usedvanlig varm sommer har bidratt til rekordsalg av blant annet Diplom-Is, og høyt salg av iste og iskaffe.

I juli kunne administrerende direktør i Diplom-Is, Rita Kristin Broch, fortelle at mai og juni i år var tidenes beste for Diplom-Is.

Konsernsjef Hanne Refsholt i Tine forteller at Diplom-Is har jobbet med å svare på den store etterspørselen i løpet av den varme sommeren og produsert omkring 1 million is hver dag.

Samtidig legger hun til at volumtapene i kjernekategoriene er en påminnelse på at konsernet må jobbe raskt og kraftfullt i et tøft marked, og snu seg raskere etter trender og nye forbrukerpreferanser.

Hittil i år er driftsresultatet for Tine-konsernet 1.268 millioner kroner, 87 millioner kroner bedre enn i samme periode i fjor.

LES OGSÅ: