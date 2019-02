Unge psykisk syke skal få raskere hjelp

I dag innføres behandling i pakkeforløp for psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD). Målet er at pasientene skal få raskere hjelp. For unge med alvorlige spiseforstyrrelser eller psykoselidelse vil fristen for oppstart av behandling være 7 dager.

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass enda flere pakkeforløp innen psykisk helse. Å ikke vite hva som skal skje, gjør det tyngre å være syk. Både for den som har sykdommen og for dem som er glade i ham eller henne. Ventetiden blir lettere dersom man vet hva som skal skje, når det skal skje, og hvem som har ansvaret. Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite nettopp dette, sier helseminister Bent Høie i en pressemelding.

Raskere utredning og behandling

Rask oppstart av helsehjelp er spesielt viktig når det gjelder barn og unge med alvorlig spiseforstyrrelser, og for pasienter med mistanke om psykoseutvikling eller psykoselidelse.

– Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være pasientens og pårørendes kontaktperson. Koordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenheng i behandlingsforløpet, og at pasienten unngår unødvendig venting. Pasienten kan være trygg på at det ikke svikter underveis eller i overgangene mellom tjenestene, sier Høie videre.

LES GJERNE DISSE SAKENE:

– Brukerne skal bestemme

Brukermedvirkning skal være sentralt i de nye pakkeforløpene.

– Brukerne er eksperter på eget liv. Bedre involvering gir bedre behandling. Pasienten skal være med på å lage en behandlingsplan, og kunne gi tilbakemelding underveis slik at den kan justeres om nødvendig, sier Høie.

Psykisk helse, rusmiddelproblemer og somatisk helse henger sammen. Somatisk helse og tilrettelegging for gode levevaner er inkludert i forløpene og tanken er at de skal behandles under ett.

– Mennesker som strever med alvorlige psykiske utfordringer og ruslidelser lever opptil tjue år kortere enn befolkningen for øvrig. Grunnen er ofte at somatiske sykdommer og livsstilsutfordringer ikke blir sett eller fanget opp. Pakkeforløpene skal sikre at også den somatiske helsen utredes, og at de får behandling om nødvendig. Ansvaret for hvem som skal følge opp dette er tydeliggjort i pakkeforløpene, sier helseministeren.