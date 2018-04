Sykepleier siktet for å ha dopet ned pasienter

I helgen ble en kvinnelig sykepleier i 40-årene pågrepet av politiet.

Hun er mistenkt for å ha dopet ned minst fire eldre pasienter ved et kommunalt sykehjem i Bergen.

Ifølge politiet har kvinnen langt på vei erkjent de faktiske forhold.

– Hun har gitt dem medisiner de ikke skulle ha. Siktelsen gjelder kroppsskade, men vil sannsynligvis bli utvidet til å gjelde også brudd på helsepersonelloven, sier politiadvokat John Lode Roscoe i Vest politidistrikt.

Mistenker flere tilfeller

Kvinnen var nattevakt, og følgelig eneste sykepleier på jobb.

De fire pasientene som ble dopet ned, ble alle sendt til Haukeland universitetssykehus da øvrig pleiepersonale kom på jobb morgenen etter.

Samtlige skal være skrevet ut igjen. Foreløpig er det ingenting som tyder på at de har tatt varig skade av neddopingen.

Den siktede sykepleieren var en innleid vikar. Politiet undersøker derfor om lignende kan ha skjedd ved andre sykehjem.

– Vi mistenker dessuten at hun dopet ned ytterligere en pasient ved samme sykehjem for noen uker siden. Dette vil vi selvsagt etterforske nærmere, sier Roscoe.

Egen bekvemmelighets skyld

– Har hun sagt noe om hvorfor hun har dopet ned pasientene sine?

– Foreløpig tyder etterforskningen på at hun har gjort dette for egen bekvemmelighets skyld. Men vi er i en helt innledende fase i etterforskningen, sier han.

Søndag ble kvinnen varetektsfengslet i Bergen tingrett. Politiet fikk medhold i at hun må holdes i varetekt grunnet bevisforspillelsesfare.

Det har foreløpig ikke lyktes BT å komme i kontakt med kvinnens forsvarer.

Den siktede skal være utdannet sykepleier i Norge.

– Uforsvarlig yrkesutøvelse

Bergen kommune har allerede varslet Fylkeslegen om det inntrufne.

– Dette er langt utenfor det vi forventer av en sykepleier. Hvis siktelsen medfører riktighet, er det svært alvorlig og uforsvarlig yrkesutøvelse, sier etatsdirektør ved etat for sykehjem, Karl Henrik Nicolajsen.

Ansatte ved det aktuelle sykehjemmet fattet mistanke da flere av pasientene fremsto som unormalt trøtte morgenen etter at kvinnen hadde vært på jobb.

Så ble politiet kontaktet.

– Da vi fikk meldingen sørget vi for at vedkommende sykepleier ikke kom på jobb igjen. Vi informerte også de pårørende og ivaretok pasientene på beste måte. Så langt jeg vet er det ingen av dem som har fått varige mén, sier Nicolajsen.

Gjennomgår rutinene

Kommunen vil nå gjennomgå sine rutiner rundt innleie av helsepersonell.

– Vi kan aldri garantere at det ikke skjer menneskelig svikt, men vi vi selvsagt se om det er noe vi kan lære av denne saken, slik at vi forhåpentligvis kan sørge for at det ikke skjer igjen. Noe sånt som dette har vi aldri opplevd før. Ikke av et slikt omfang, sier Nicolajsen.

Han ønsker ikke å gå inn i detaljene i saken, og viser til at politiet har åpnet etterforskning.