Solberg: Thommessens skjebne er Stortingets ansvar

– Jeg skal ikke kommentere slike spørsmål av respekt for at det er Stortinget som skal behandle saken, og det er Stortingets gjennomgang av denne saken som er avgjørende for hvilke beslutninger man treffer, sa Solberg til journalister i Vandrehallen på Stortinget onsdag.

Noen timer tidligere hadde Thommessen redegjort for finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget om den siste byggesprekken på nærmere en halv milliard kroner.

– Bør ikke en sprekk av slike dimensjoner få politiske konsekvenser, ville en journalist vite.

– Det er viktig å gå gjennom årsakene til sprekken, hva som har skjedd og hvorfor, før man treffer beslutninger, sier Solberg.

– Bør ikke slike feil få personlige konsekvenser?

– Jeg er først og fremst opptatt av at feil rettes opp og ikke gjentas. Så er det Stortingets ansvar å gå gjennom saken, fastslår statsministeren.