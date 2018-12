Faktisk.no: Nei, mobilen gir ikke større skader på huden enn sol

Påstand

«[M]obilen din kan gi større skader på huden enn sol»

Dagbladet, 27.11.2018

Konklusjon: Faktisk helt feil

Det stemmer ikke at en mobiltelefon kan gi større skader på huden enn sola. Bakgrunnen for påstanden er at mobiltelefoner har LED-skjermer som utstråler blått lys. Vi omgir oss imidlertid med blått lys hele tiden, blant annet fra dagslyset og sola. Det blå lyset vi blir eksponert for fra himmelen en vanlig dag, er mange ganger sterkere enn lyset fra en mobiltelefon. Sollyset inneholder også UV-stråler som gir aldring av huden, og er en risikofaktor for hud- og føflekkreft. Mobilskjermer avgir ikke UV-lys. Det finnes studier som viser at synlig lys, som blått lys, kan gi endringer i huden. En vitenskapskomité satt ned av EU-kommisjonen har nylig gått gjennom all relevant vitenskapelig forskning knyttet til potensielle skader på menneskers helse forårsaket av LED-lys. De konkluderer med at alle typer lys i teorien kan forårsake aldring av huden, men at det ikke er noe som tyder på at blått lys fra mobil- eller pc-skjermer skader huden, slik UVA og UVB-stråler i sollyset kan gjøre.