Varsler sier hun fikk unnskyldning fra Trond Giske

– Jeg gir min fulle tilslutning til måten Jonas har håndtert saken på. Nå er det godt at det settes punktum, men det er synd at det ble så mye bråk, sier Line Oma, den av varslerne som har valgt å stå frem og gi ofrene et ansikt.

– Hvordan ble du informert om konklusjonen?

– Jonas ringte meg i går.

– Ba han om unnskyldning på vegne av partiet, eller var det mer informasjon om konklusjonen?

– Det var en kort informasjonssamtale.

Torstein Bøe,/ NTB scanpix

– Har opplevelsene du varslet om, og tiden etter at du sto frem svekket lysten på å fortsette med politikk?

– Absolutt ikke. Jeg er veldig fornøyd med måten Jonas har håndtert dette. Dette er viktige av mange årsaker. I partiet må vi ha tillitsvalgte vi kan ha tillit til. Nå håper jeg at disse prosessene er med på å endre hele samfunnet.

Vil være anonym

Den unge kvinnen som har varslet om det hun opplevde som uønskede seksuelle tilnærmelser fra Trond Giskes side da hun selv var ung AUFer, er også fornøyd. Varselet til partiet ga hun med fullt navn. Hun ønsker ikke å stå frem med navn i Aftenposten, men Aftenposten kjenner hennes identitet.

Hun har også skrevet en kronikk i Aftenposten, der hun anonymt forteller om sine opplevelser.

Torsdag fikk hun resultatet av Arbeiderpartiets behandling av sakene.

Fornøyd med Ap

– Jeg er fornøyd med at Ap har slått fast at jeg var utsatt for seksuell trakassering og at dette er i strid med Aps etiske regelverk, sier kvinnen.

Hun forteller også at hun har fått en personlig beklagelse fra Trond Giske, noe hun har satt pris på.

Hun sier at hun ble kraftig provosert av Trond Giskes Facebook-melding første nyttårsdag, der han karakteriserte varslene som «falske og grunnløse».

– Han var tydeligere i meldingen nå enn tidligere på at han beklager sin oppførsel, forteller hun.

Aftenposten har henvendt seg til Trond Giske for kommentar til beklagelsen og om Giske med dette godtar kvinnens fremstilling av saken. Pressekontakten, Bård Flaarønning, meddeler at Giske er sykmeldt og ikke har mulighet til å gi kommentarer.

Flaarønning bekreftet overfor Dagbladet at han slutter i Aps stortingsgruppe, sammen med en annen Giske-rådgiver, Anne Therese Gullberg.

Aftenposten er ikke kjent med om det er flere eller eventuelt hvor mange varslere Giske har beklaget overfor.

Glad for å være anonym

Hun har stått frem anonymt og sier at hun i dag er glad for dette.

– Jeg ville da blitt forbundet med Giske-saken i all fremtid og så vet man ikke hva slags gale mennesker det er der ute på nettet, sier hun.

Kvinnen sier at det hun har opplevd de siste ukene er som en dobbelt seier. For det første har Ap tatt henne på alvor, noe hun ikke opplevde at de gjorde til å begynne med.

– I tillegg ser vi at dette med virkningene av #metoo har spredt seg til andre partier og organisasjoner etter at jeg fortalte min historie. Det synes jeg er meget bra, sier hun.

Varslere senker skuldrene

NRK har vært i kontakt med fire varslere, som alle gitt uttrykk for det samme: Konklusjonene fra Ap gjør at de endelig kan senke skuldrene. I alle disse fire tilfellene at de fått beskjed om at Ap har konkludert med at Giske har brutt partiets regelverk.

– Det viktige for meg er at han ikke lenger er i en posisjon hvor han kunne holde på med å misbruke tilliten han har fått fra partiet, sier en av varslerne til NRK.