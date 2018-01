Kringkastingsrådet har mottatt 236 klager etter endringer av distriktssendinger

Det opplyser Kringkastingsrådet til NTB tirsdag.

Tidligere besto NRKs distriktssendinger av to bolker på til sammen 20 minutter. Nå er de redusert til tre bolker på fem minutter hver, noe som har skapt misnøye blant seerne.

Etter at Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani leverte inn en rekke spørsmål til kulturminister Trine Skei Grande knyttet til NRKs nye distriktsprioriteringer, ba Grande NRK redegjøre for arbeidet med distriktstilbudet, ifølge Medier24.

I redegjørelsen fra NRK, som kom mandag, viste kanalen blant annet til at distrikts-TV totalt for hele landet nå når ut til under 50.000 nordmenn under 50 år. Flere tiltak er derfor i verk, blant annet for å øke andelen innslag fra distriktskontorene i de riksdekkende nyhetssendingene og på andre NRK-plattformer, opplyste rikskringkasteren.

Ferskt medlem av Kringkastingsrådet, Trude Drevland, oppfordret tidligere i januar flere til å klage til Kringkastingsrådet, slik at tema kanskje tas opp på møtet i rådet mars.