Mann nekter straff­skyld for T-bane­skyting – mener det var selv­for­svar

Mannen som er siktet for drapsforsøk i Oslo søndag, nekter straffskyld og påberoper seg selvforsvar. Hendelsen skjedde kort tid før han skulle sone en voldsdom.

Skytingen fant sted søndag kveld.

Mannen i 30-årene ble pågrepet kort tid etter skytingen.

Drapsseksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt.

– Min klient vedkjenner seg at det er han som er gjerningsmann, altså at det er rett mann som er pågrepet, men han erkjenner ikke drapsforsøk, sier forsvarer Daniel Storrvik til TV 2.

Storrvik forklarer at 34-åringen mener å ha handlet i selvforsvar. Ifølge mannen skal det ha vært en foranledning til skytingen.

Mannen er foreløpig ikke avhørt. Han ble pågrepet etter at to personer ble skutt i en T-banevogn på Skøyenåsen søndag kveld. De er alvorlig skadd, men tilstanden betegnes som stabil.

– De to fornærmede er bekreftet å være utenfor livsfare. Begge er norske statsborgere i slutten av tenårene, opplyser Oslo-politiet.

Står i soningskø

Mannen er tidligere dømt for flere voldsepisoder. Senest i januar ble han dømt til ett års fengsel, skriver TV 2.

Kriminalomsorgen opplyser til Avisa Oslo at 34-åringen var innkalt til soning 27. juli, men at innkallelsen ble utsatt til 26. august.

I 2011 ble han dømt til forvaring for et drapsforsøk. Han ble løslatt sju år senere.

Fengslingsmøte

Siktede blir fremstilt for varetekt tirsdag. Drapsseksjonsleder Anne Alræk Solem sier at politiet per nå utelukker flere pågripelser i saken.

Politiet har så langt ingen informasjon om at det skal være en relasjon mellom siktede og de fornærmede.

– Var de tilfeldige ofre?

– Det er for tidlig å svare på det. Vi kjenner verken motivasjonen eller foranledningen. Det er under ett døgn etter at hendelsen skjedde, så per nå etterforsker vi bredt, sier Solem til NTB.

Natt til mandag ble det gjennomført avhør av flere sentrale vitner. Politiet håper på å få avhørt den siktede så fort det lar seg gjøre.

Rasistisk motivert?

De to skadde har utenlandsk etnisk bakgrunn. Til NRK har politiet tidligere opplyst at de blant annet undersøker om skytingen var rasistisk motivert.

Likevel utelukkes det at skytingen var en terrorhandling.

– Det er ingen informasjon som tilsier at det skal være terror. Utover det etterforsker vi bredt, og vi har ikke låst oss til en hypotese, sier Solem.

Et våpen som politiet mener kan knyttes til skytingen, er funnet, skriver Avisa Oslo.