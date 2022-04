Forsker advarer mot mangel i norsk svømmeopplæring

De fleste drukningsulykkene skjer utendørs på sommeren. En forsker ved Nord Universitet mener norske skoleelever bør lære å håndtere kaldt vann.

De vanligste årsakene til drukning i Norge er fall fra brygge eller vannkant, viser statistikken de siste årene. Ekspertene peker på at vannet her til lands stort sett er kaldere enn andre plasser, og at det må være mer fokus på å lære folk å håndtere kaldt vann.

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Kriteriene for svømmeopplæring i Norge ble endret i 2020, men læreplanen sier ingenting om å øve i kaldt vann. Slike situasjoner mener førsteamanuensis Dagmar Dahl ved Nord Universitet at norske skoleelever bør bli bedre på.

– Når du har lært å takle kaldt vann under trygge forhold, så har du kunnskap i kroppen og i hjernen som gjør at du kan beholde roen og ta fornuftige avgjørelser. I tillegg er sjansen større for at du unngår å få panikk, sier Dahl til NRK.

Hun har forsket mye på hvordan isbading og -svømming påvirker kroppen. Dahl mener det må mer svømmeopplæring inn på planene til både lærerstudentene og skoleelevene.

– 99 prosent av drukningsulykkene i Norge skjer utendørs. De aller fleste når det er kaldt i vannet, forteller Tanja Krangnes, fagleder for drukningsforebygging hos Redningsselskapet. Også hun støtter mer utendørstrening.

Svømmedyktigheten i Norge har gått ned, viser den siste rapporten fra Norges Svømmeforbund. 86 prosent av lærerne skulle ønske det ble satt av flere timer til svømmeopplæringen, og én av tre svømmelærere mener det er vanskelig å lære elevene å svømme.