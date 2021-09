Vedum: – Vi bør gå i gang med forhandlinger så fort som mulig

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener forhandlingene mellom hans parti og Arbeiderpartiet bør fortsette etter at SV gikk ut av sonderingene onsdag.

Trygve Slagsvold Vedum under pressekonferanse i forbindelse med brudd etter sonderinger mellom SV, Ap og Sp om mulig regjeringssamarbeid på Hurdalsjøen hotell onsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Vi mener tonen her i Hurdal gjør at vi bør gå i gang med forhandlinger så fort som mulig, sa Vedum på en pressekonferanse onsdag.

Han mener det hviler et ansvar på både Senterpartiet og Ap å fortsette forhandlingene.

– Fikk tydelige gjennomslag i sonderingene

Gjennom nesten fem dager med sonderinger ble det tydelig at Senterpartiet ville få gjennomslag for sin politikk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Med den veien sonderingene har gått, mener jeg det ble mer og mer klart at Senterpartiet ville få gjennomslag for den politikken vi gikk til valg på, sa Vedum onsdag.

Like før var det blitt klart at SV trekker seg fra sonderingene.

– Når det kom til stykket, ble de politiske avstandene for store til at de ønsket å fortsette. Det var deres valg, sier Vedum, som gjennom hele valgkampen har holdt fast ved at han ønsker en Ap/Sp-regjering.

– Det blir stabilitet i oljepolitikken

– Det er en selvfølge at det kommer til å bli stabilitet rundt olje- og gasspolitikken, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum onsdag.

Vedum kom med uttalelsen etter at det ble klart at SV forlater sonderingene om å danne regjering med Ap og Sp, noe som blant annet skyldes avstand i oljepolitikken.

– Så er vi alle svært opptatt av å få ned norske klimagassutslipp og skape aktivitet langs hele kysten, så det ligger der, legger Sp-lederen til.