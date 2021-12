Kilder til Aftenbladet: – Ingen nedstengning av samfunnet

Fra pressekonferanse torsdag i forrige uke med helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Camilla Stoltenberg i FHI.

Aftenbladet får opplyst at regjeringen går inn for mer testing, mer begrensninger innendørs og kompensasjon for næringslivet. Ingen nedstengning, men folk må stålsette seg for inngripende tiltak.

