Liadal: – Bedre på å lage nasjonalbudsjett enn husholdningsbudsjett

Onsdag fortsatte forklaringen til tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal. Var Ap-politikerens personlige økonomi god eller dårlig? Og hadde hun et økonomisk motiv for å levere feilaktige reiseregninger?

Tidligere folkevalgt for Rogaland Arbeiderparti, Hege Haukeland Liadal, i Oslo tingrett.

Onsdag fortsatte forhandlingene i Oslo tingrett, der tidligere stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal står tiltalt for grovt bedrageri. I april 2019 avdekket Aftenposten at Liadal hadde vært på andre steder enn det hun ifølge reiseregningene var.

Liadals forklaringer på dette kan kort oppsummeres slik:

Hva hun gjorde på de aktuelle tidspunktene har endret seg, uten at regningene ble korrigert før de ble levert inn. Liadal forklarte at hun hadde for vane å legge inn utkast til reiseregninger før hun dro.

Men Liadal sier hun har vært på reise og hatt aktiviteter som stortingsrepresentant da flere av de aktuelle reisene fant sted.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen spurte ut Liadal etter at hun forklarte seg fritt tirsdag ettermiddag. Tirsdag ble det klart at Stortinget flere ganger måtte be Liadal legge inn riktig dokumentasjon.

Pettersen ville vite hvordan det kunne bli feil gang på gang, blant annet med overnattinger.

– Jeg har ikke vært nøyaktig nok, sa Liadal.

Fakta Tiltalen mot Hege Haukeland Liadal I tiltalen heter det at Liadal er tiltalt for overtredelse av straffeloven § 372, jf. § 371 bokstav a: «for med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning å ha fremkalt en villfarelse og derved rettsstridig forledet noen til å gjøre noe som voldte tap eller fare for tap for noen. Bedrageriet er grovt fordi det særlig legges vekt på at det er begått ved flere anledninger, over lengre tid og lovbryteren har misbrukt verv». Tiltalen gjelder 56 reiseregninger på til sammen 117.776 kroner. Det er satt av seks uker til rettssaken. Gjennom de ukene skal hver enkelt av reiseregningene gjennomgås. Aktoratet mener reiseregningene fra Liadal kan deles i fire kategorier: Tilfeller der grunnlaget for å skrive reiseregning «gjennomgående ikke er til stede».

Reiser som ikke er tilknyttet stortingsvervet.

Tjenestereiser som ikke gir krav til reiseregning fra Stortinget.

Reiser som gir rett til refusjon, men der det legges på noe som gir større utbetaling. Statsadvokaten har droppet tiltalepunkter der beløpet i reiseregningene har vært mindre enn 500 kroner og, med enkelte unntak, der reiseregningene ble levert lenge etterpå. De har prioritert de reiseregningene der tidspunktet for angivelig reise er veldig tett på når reiseregningene er levert i systemet. Les mer

Ingen sperre for å sende inn før reisen var slutt

Flere av reiseregningene i tiltalen er sendt inn før reisen tok slutt eller har feil tidspunkt for reiseslutt. Liadal forklarer det med at hun har planlagt reiser, opprettet en «stamme», altså et utkast, for reiseregningen i systemene. Deretter har hun lagt til kvitteringer underveis.

– Underveis har det skjedd endringer i reisene, og dessverre har jeg ikke alltid oppdaget endringene før jeg har sendt inn, fortalte Liadal.

Også forsvarer Erik Lea var opptatt av dette.

– Er det noe som sier at du ikke har lov til å opprette reiseregningen i forkant?

– Nei, overhodet ikke, svarte Ap-politikeren, som også fortalte at det ikke var noen sperre for å levere regningen før reisen var ferdig.

Forsvarer Erik Lea mener Liadal på ingen måte har noe økonomisk motiv.

Sier hun spurte Stortinget da hun var i tvil

Spørsmålet om private reiser og reiser Stortinget betaler for, står sentralt fordi det flere ganger var overlapp mellom private opphold og angivelige tjenestereiser.

Liadal fortalte at reiseregningene også kan være dokumentasjon på aktivitet, på at hun har vært med på noe i ferien. I det ligger det at reiser som er private, ifølge Liadal fort kan ende med å inneholde arbeid.

– Det er politikkens vesen, sa Liadal.

Statsadvokaten ønsket å vite om det er vanskelig å vite hva som er private reiser.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen spurte ut Hege Haukeland Liadal onsdag.

Et eksempel som ble tatt opp, var et sommerarrangement ved en lokal kunstforening. Der hadde Liadals mann en rolle.

– Du er der vel som hans kone, spurte statsadvokat Pettersen.

– Nei, jeg er der fordi det var hensiktsmessig for meg å treffe mest mulig folk. Jeg kunne vært på fotballkamp på stadion eller besøkt en Handel og kontor-forening. Man er stortingsrepresentant hele tiden, svarte Liadal.

– I valgkamp er det én ting som teller: å treffe mest mulig folk, sa Ap-politikeren.

Hun sier hun har vært i god tro om at hun hadde krav på godtgjørelse for reiseregningene hun leverte. Hun var sikker på at det var riktig.

– Jeg har spurt i tvilstilfeller og fått det avklart. Stortinget har funnet det man kan kalle en minnelig løsning.

Forsvarer Lea ville vite om Liadal, som har brukt tid under etterforskningen til å ettergå egne regninger, er mer eller mindre sikker nå, enn da Aftenposten avdekket saken.

– Jeg er mer sikker på at reisene er riktige, svarte Liadal.

Liadal og én av forsvarerne, Eirik Helland.

Gjeld, men god råd

Tidligere samme dag hadde Liadals personlige økonomi vært tema. Statsadvokaten ramset opp gjeld til banken og kredittkort. Det ble vist til lite oppsparte midler og flere tilfeller der Liadal ba om å få reiseregningene utbetalt raskt.

12 ganger fikk hun varsel om såkalte utleggsforretninger, der staten skal bestemme hvordan ubetalte regninger skal gjøres opp, men avverget dem med å betale.

Forsvarer Erik Lea tegnet et bilde av en stortingsrepresentant som, til tross for rot, hadde penger nok – og ikke noe økonomisk motiv.

Lea spurte om hvor mye penger Liadal tjente på en rekke styreverv og lokalpolitiske verv. Mange av disse sa hun fra seg da hun ble valgt inn på Stortinget, selv om hun kunne beholdt dem.

Liadal svarte på spørsmål at det ikke var problematisk å betale gjelden og at de hadde økonomisk sikring i foreldrene hennes.

– Grunnen til at jeg spør, er at det ligger et premiss fra påtalemyndigheten om dette økonomiske motivet. Men det kunne du ordnet opp i, spurte Lea.

– Det kunne jeg gjort.

– Er du et rotehode? Er hodet et litt annet sted når du gjør dette? Det er ikke tvil om at det er mye feil her, sa Lea.

– Det er en kombinasjon av de to, svarte Liadal, som litt senere la til:

– Jeg er bedre på å lage nasjonalbudsjett enn å lage mitt eget husholdningsbudsjett.

Til Aftenposten avviser Lea at klienten hans hadde noe økonomisk motiv.

– Jeg mener hun ikke er en kvinne som har hatt dårlig råd i det hele tatt. Jeg kan ikke se noe økonomisk motiv i det hele tatt.